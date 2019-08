El trànsit de l'autovia A-2 entre Caldes i Fornells suma 79.965 vehicles diaris

El volum de trànsit a l'autovia A-2 entre Caldes de Malavella i Fornells de la Selva –un dels trams desdoblats de la carretera més transitada de Girona, la Nacional II– s'acosta a una mitjana diària de 80.000 vehicles, la majoria dels quals, 49.406, passen per Riudellots de la Selva.

El recompte del Ministeri de Foment durant la primera meitat de l'any mostra com una mitjana de 79.965 cotxes i camions –els vehicles pesants són el grup minoritari– han circulat cada dia per aquesta quinzena de quilòmetres de l'N-II, que enllacen amb el recorregut gratuït de l'autopista entre Fornells i Vilademuls. La resta de l'A-2 desdoblada s'allarga, pel sud, entre Sils i Maçanet de la Selva –2,75 quilòmetres inaugurats el novembre de 2018– i, pel nord, de Medinyà a Orriols –3,3 quilòmetres més que tot just s'han posat en marxa oficialment aquest juliol, deu anys després de començar les obres.

N-II i A-2 constitueixen l'eix viari més llarg i utilitzat, ja que travessa totes les comarques gironines connectant el trànsit entre Barcelona i la resta de l'Estat, per una banda, i la frontera francesa, per l'altra. Segons les dades de Foment, els punts gironins més concorreguts són Caldes de Malavella, per on cada dia passen una mitjana de 30.559 vehicles –26.805 dels quals són lleugers i els 3.754 restants, camions– i Riudellots de la Selva, amb 49.406 –d'aquests, 44.108 són cotxes i altres vehicles lleugers i 5.298, pesants–; cal tenir present que el pas de l'A-2 per Riudellots coincideix amb el nus de comunicacions que conformen l'autopista –aquí fora del sector gratuït–, l'aeroport i l'Eix transversal. Ara bé, tot i ser un punt de confluència de diverses vies, el trànsit de Riudellots s'ha incrementat molt menys (un 3,4%) que el de Caldes, on el Ministeri indica un creixement del 13,9% respecte al mateix període de l'any passat.

Just al límit amb França, el petit tram de l'autopista AP-7 sense peatge a la Jonquera suma el major nombre de vehicles –després del pas de l'A-2 a Riudellots de la Selva–: 32.089, un 7,8% més que l'any passat; el mateix increment que s'ha comptabilitzat al pas de l'N-152 per Puigcerdà.

Però el trànsit encara ha augmentat més, un 10,8%, a la carretera N-154 entre Puigcerdà i Llívia; o a l'N-260 a Portbou, que ha registrat un creixement del 9,6%. En canvi, la circulació en aquesta mateixa via a Ripoll ha disminuït un 1,4%.