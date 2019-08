De 56 dies d'estiu, Girona n'ha viscut 50 amb màximes de més de 300

Després de quatre onades de calor –la primera va arribar al juny– els experts parlen de l'estiu més càlid a Girona des de 2011. Del 21 de juny i fins a ahir, 15 d'agost, la temperatura màxima mitjana es va situar en els 33,9 graus centígrads. L'estiu del 2017, considerat el més càlid dels últims anys, la temperatura màxima mitjana de l'1 de juny al 31 d'agost es va situar en els 32,2 graus. Encara queden 15 dies d'agost per endavant, però tancar l'estiu 2019 per sobre dels registres del de 2017 no sembla missió del tot impossible.

Enguany, en 50 dels 56 dies d'estiu transcorreguts, la ciutat de Girona ha registrat una temperatura màxima superior als 30 graus de màxima o més. Així mateix, en 19 dies es van sobrepassar els 35 graus de màxima. Així les coses, els experts aventuren la hipòtesi que tancarem un estiu de rècord pel que fa a un major nombre de dies amb màximes superiors als 35 graus. El 2017, amb 20 dies amb els termòmetres per sobre dels 35 graus, és l'any a batre. Del 2011 al 2019, la mitjana de dies d'estiu per sobre dels 35 graus s'havia situat en 9,9.

L'augment de temperatures màximes s'explica per «una fase negativa de l'índex NAO», que s'utilitza per mesurar la diferència de pressió entre les diverses latituds del planeta, apunta el meteoròleg i col·laborador de Diari de Girona Gerard Taulé. «Això provoca que les borrasques circulin al sud cap a les Açores i Andalusia, i que a l'est s'hagi produït un anticicló que ha afectat Catalunya, enviant un vent del sud del Sàhara», explica amb més detall.

Aquestes condicions expliquen les quatre onades de calor d'aquest estiu, amb temperatures extremadament altes en relació amb la mitjana de l'època i que duren més d'un dia. Això s'ha traduït en 12 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus a Catalunya, els mateixos que el 2003.

No obstant això, en aquella ocasió, ara fa setze anys, l'onada de calor va ser continuada de juny a agost, amb 52 dies amb el mercuri per sobre dels 35 graus. En canvi, enguany hi ha hagut intervals de temps en què la calor ha donat una treva. Segons els experts, tot i que les onades de calor pròpiament no són conseqüència del canvi climàtic, l'escalfament global sí que explicaria que aquests episodis llargs d'altes temperatures es repreteixin amb més freqüència, tinguin una durada més llarga i siguin més intensos.

A banda de la calor inusitada, aquest estiu Girona ha patit la major sequera des del 2011, amb una precipitació mitjana de només 48,2 litres per metre quadrat. Per trobar un estiu sec com el d'enguany cal remuntar-se fins al 2012, amb 71,5 litres de precipitació mitjana acumulats.

Els dies amb temperatures màximes per sobre dels 35 graus –denominats «molt càlids»– suposen un risc per la salut i un augment de la mortalitat. Així ho indica Taulé, que apunta que el 2003 es va produir un augment d'un 37% en la mortalitat entre la població de més de 65 anys. De moment, però, «encara no hi ha dades d'aquest estiu», diu.

D'altra banda, amb les fortes calors es dispara el consum elèctric d'aparells com els d'aire condicionat i, en paral·lel, la concentració d'ozó en l'atmosfera.

No obstant això, Taulé precisa que «no s'ha arribat a concentracions que siguin perjudicials per a la salut». Des del Departament d'Interior de la Generalitat recomanen, en dies d'onades de calor, hidratar-se bé, fer àpats lleugers, evitar fer exercici físic a les hores centrals del dia i ventilar les cases de nit.