Cassà de la Selva aplica canvis en l'enllumenat i la telefonia per reduir costos

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha posat en marxa una sèrie de millores en la telefonia i l'enllumenat d'equipaments del municipi per tal d'estalviar costos.

Un dels canvis que ha realitzat el consistori ha estat l'eliminació de la centraleta, després que quedés obsoleta, i la unificació a través d'un sol servidor a les extensions de diversos equipaments municipals, com són la piscina coberta, la sala Galà, can Trinxeria, la residència geriàtrica, el pavelló del Foment Deportiu i les dependències de la Policia Local. A més, també s'han eliminat les línies de telefonia i ADSL per reduir els preus de consum.

Pel que fa a la gestió del manteniment dels ascensors, s'ha negociat l'eliminació de línies de telèfon i aviat també es posaran línies de mòbil a alguns ascensors. També s'ha millorat la cobertura amb un nou servei de fibra òptica als locals de reforç escolar, CREC.

D'altra banda, la posada en marxa de la nova il·luminació del camp de futbol amb tecnologia led permetrà tenir un control personalitzat de la il·luminació i dels consums. I a la residència geriàtrica s'ha millorat el servei de telefonia fixa, amb la incorporació de noves antenes, per tal de millorar la cobertura tant per als residents com per al personal.

Amb aquestes millores s'espera aconseguir un 25% d'estalvi respecte als 60.000 ? que s'havia pressupostat a principis d'any.