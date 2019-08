El Govern deu subvencions per més de 400.000 € a la fundació tutelar de Girona

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat deu més de 400.000 euros en subvencions a la fundació tutelar de Girona Support, una situació que, tal com va lamentar el seu director, Josep Maria Solé, en dificulta la gestió i els impedeix actualitzar equips i contractar deu treballadors més que necessiten.

Solé va especificar que el deute es correspon a les ajudes que l'entitat hauria de rebre per cada cas nou que ha assumit des de l'1 de gener de 2017. És a dir, va aclarir, que «l'administració acumula un retard de dos anys i mig en l'actualització de casos, cobrem cada mes, però ho fem pels que teníem el 31 de desembre de 2016».

La fundació confia que aquest greuge, que afecta el tercer sector en general, es repari amb la nova Convocatòria de subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials (Cospe), que el Govern va publicar el juliol i va tancar el 9 d'agost. La línia d'ajuts abasta 4 anys, mentre que l'anterior va ser per a 2017 i 2018, però sense dotació per als casos nous; pel que fa als vells, el director va reconèixer que l'administració ja els ha abonat el 2019, avançant-se a la resolució.



Acords amb bancs i austeritat

Problemes econòmics a banda, que capegen mitjançant «acords amb entitats financeres, austeritat i sense les plantilles que ens ajudarien a treballar amb una qualitat més òptima», va dir Solé, per a la fundació l'important és canviar el model d'atenció. El director va explicar que «estem entre un vell paradigma basat en la incapacitació i la tutela, i un de nou en què ningú hauria de ser forçat a res»; en aquest context, va remarcar l'existència d'un Dret internacional signat per diversos països que impedeix incapacitar ningú, «però els jutjats ho fan cada dia».

La Fundació Support treballa en aquesta transició des del 2014 i, entre altres projectes, desenvolupa l'europeu I-Decide, que afecta el rol dels professionals en el sentit de fer que donin eines als usuaris perquè puguin prendre decisions; però també el Top House, relacionat amb «el dret a viure en la comunitat i no de forma segregada», per la qual cosa Solé es va queixar que «falten molts suports».

En la seva opinió, «el treball i la implicació amb la nova concepció internacional» ha repercutit en l'augment de casos de l'entitat: tres de nous per setmana és la mitjana del 2019. Encara que sigui insuficient, al juliol van contractar dos treballadors nous, arribant als 89; la majoria s'orienta cap a l'àmbit social, va dir Solé, «però també disposem d'una àrea jurídica i econòmica molt potent».

Quan la fundació va començar a funcionar (el 2003), la majoria de casos que atenia eren tuteles, però ara la seva feina s'ajusta més a la curatela: quan «el jutge respecta àmbits de decisió de la persona i no anul·la totes les capacitats, cosa que hem fomentat», va explicar Josep Maria Solé. Pel que fa a les assistències, el responsable de la fundació va manifestar que és una figura que «compleix amb els drets humans» i va a l'alça amb rapidesa, ja que s'ha divulgat entre els serveis socials, sanitaris i de salut mental. Segons Solé, vol dir que l'implicat «demana ajuda i mai se li treu la capacitat jurídica de decidir», a més de tenir el dret a desistir-ne quan vulgui. El director de Support va fer notar que «hi ha un canvi de tendència a Girona, però això no passa ni a Catalunya ni a l'Estat».



Gent gran que no pot viure a casa

Gairebé la meitat dels ciutadans atesos per la fundació viu a casa amb l'ajuda d'algun tipus de recurs social. «En salut mental o discapacitat intel·lectual lleugera, ens és més fàcil utilitzar els pocs recursos que ens arriben per donar suport a les persones a la seva comunitat, perquè no les hem d'ajudar a llevar-se, vestir-se, dutxar-se...», va assenyalar Solé. «En canvi –va afegir–, amb gent gran la societat no està muntada per viure a casa si no tens capital, i molta de la gent que ajudem no en té».

El director de Support va recordar que l'administració ha de garantir que tot ciutadà en situació vulnerable i sense família que pugui fer-se'n càrrec rebi atenció, com la que presten organitzacions com la seva –de les quals n'hi ha 75 a Catalunya. «El problema és que se'ns regularitza molt tard la feina», va dir Solé, qui considera que el finançament millorarà quan la Generalitat opti pel concert, «perquè té l'obligació de prestar el servei».