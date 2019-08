Els serveis socials activen el procés perquè els jutjats decideixin l'ajuda

Els serveis socials activen els mecanismes que, si un jutge ho determina, pot acabar portant una persona amb algun tipus de discapacitat o gent gran fins a la Fundació Support. La cadena es posa en marxa quan els professionals «detecten que alguna cosa no va bé, hi ha conflictes amb la família, deus diners, no arribes a final de mes, estàs consumint, hi ha un diagnòstic de salut mental que no es té en compte i ni va al psiquiatre ni pren la medicació», va relatar Solé. Davant situacions com aquesta, es comunica a la Fiscalia que aquella persona necessita ajuda i, després de contrastar-ho amb un informe forense, inicia un procediment judicial. Si l'implicat no respon la notificació en 20 dies, el jutge designa algú que se'n faci càrrec i la Fundació Support intervé quan ell no està en condicions de fer-ho o no té família. Solé va explicar que «tenim un procés que comporta anar a veure la persona, parlar amb els professionals, amb la família, amb tothom i, sempre que podem, orientem els jutjats perquè oblidin la incapacitació; i si creiem que fa falta ajuda, la que sigui menys restrictiva de capacitats».