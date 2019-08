Porqueres tanca la piscina municipal per risc de legionel·losi

L'Ajuntament de Porqueres va tancar dimarts durant dotze hores la piscina municipal perquè hi van aparèixer indicicis del bacteri de la legionel·losi i es va decidir aplicar-hi un tractament preventiu. «En una de les mostres que es van extreure durant els controls que fa Dipsalut van aparèixer petits indicis del bacteri i vam creure oportú fer aquest tractament i tancar la piscina», admetia ahir l'alcalde de Porqueres, Francesc Castañer. Segons ell, «semblava que hi podia haver un petit brot i com que tot just començava a sortir vam creure oportú fer el procés per fer-ne una regeneració».

La mostra es va trobar en una de les anàlisis periòdiques que es van fer als vestidors de la zona esportiva de Miànigues, on hi ha la piscina municipal i altres equipaments de la localitat. Amb aquest resultat en un dels controls de sanitat que porta a terme habitualment l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), i per evitar riscos, l'Ajuntament va considerar necessari tancar la piscina per fer-hi un tractament de 12 hores durant aquest dimarts, que va consistir en l'aplicació d'altes dosis de clor a tota la instal·lació sanitària.

«Es va tancar el circuit d'aigua per emplenar-lo de clor, i això el que fa és matar tots els possibles elements d'infecció que hi pugui haver», explica Castañer. D'aquesta manera, es va activar el protocol habitual, tancant l'accés del públic als vestidors i procedint a la desinfecció de tots aquells elements que intervenen en el circuit de l'aigua.

I és que la legionel·losi és una malaltia que perjudica les vies respiratòries i que, depenent de les característiques de la persona afectada, pot ser molt greu i pot arribar a causar la mort. Acostuma a afectar persones d'edat avançada o ja malaltes. «Es tracta d'un bacteri inherent a l'aigua. Quan l'aigua queda tancada a les canonades i aquesta arriba a una temperatura d'entre 20 i 40 graus, es troba en unes condicions òptimes perquè el bacteri pugui créixer i proliferar. Tota l'aigua la porta, però es desenvolupa quan es donen condicions òptimes de temperatures», explica l'alcalde.

Ahir, afegia Castañer, el complex esportiu i la piscina ja funcionaven amb total normalitat.

No és el primer cop que aquest bacteri apareix al Pla de l'Estany. Fa dos anys, l'Ajuntament de Banyoles va decidir canviar totes les canonades del sistema d'aigua de l'estadi Miquel Coromina perquè tenien més de 40 anys i les inspeccions regulars dels tècnics de Dipsalut advertien del risc de transmissió de legionel·losi, ja que fins llavors el sistema no escalfava l'aigua a la temperatura adequada. També fa tres anys, la legionel·losi va aparèixer als vestidors del pavelló de la Draga i també al pavelló de la Farga de Banyoles.



Prevenció de la legionel·losi

Dipsalut i els ajuntaments gironins fan actuacions per controlar diversos factors de risc (físics, químics i biològics) a la demarcació. L'any 2018, en concret, va impulsar el Programa de Suport a la Gestió i Control de la Salubritat de les Instal·lacions de Baix Risc per a la Transmissió de Legionel·losi en 557 equipaments de 139 municipis i es va detectar presència de legionel·la en 20 de les instal·lacions (el 3,6% del total), més que en anys anteriors. L'augment podria haver estat relacionat amb les altes temperatures.