Salvem l'Empordà demana que es declari tot Catalunya zona vulnerable per contaminació de les aigües per nitrats

La Iaeden-Salvem l'Empordà i la Plataforma Salvem l'Empordà de Purins consideren "alarmant" la situació de l'aigua a Catalunya amb gairebé la meitat de les masses subterrànies contaminades, segons informes de l'ACA de març de 2016.

Demanen al govern de la Generalitat que declari tot Catalunya com a zona vulnerable o vulnerada per contaminació de nitrats i s'estableixi una moratòria per a noves instal·lacions porcines o ampliacions de les existents a tot el país.

Segons l'entitat, el 50% de les masses d'aigua subterrànies s'han declarat en mal estat químic, i d'aquestes, el 83% s'ha diagnosticat excés de nitrats (concentracions per sobre de 50mg/l). Per tant, "l'excés de nitrats provoca el mal estat en un 41% de les masses d'aigua subterrànies" diuen des de l'entitat que alerten que "el 65% de ls quals són pràcticament irrecuperables".

L'estat de les aigües i avaluacions realitzades per l'ACA es poden consultar des del portal d'aquest organisme. El plànol general de l'estat de les aigües situa en un estat dolent el 58% de les aigües.

A la situació actual de les aigües s'hi afegirien factors de risc per les previsions de períodes més llargs de sequeres motivades ple canvi climàtic, l'augment de població i turisme previst, l'augment de nitrogen provinent de fangs de depuradores o el "preocupant" augment de cabana ramadera.

Respecte a la ramaderia, la porcina ha augmentat en 759.606 places més i la de gallines i pollastres ha incrementat en 4.870.709 places.

Des de les plataformes que s'integren a Iaeden-Salvem l'Empordà creuen que és el moment de declarar tot Catalunya zona vulnerable. Ho fan quan la Generalitat està tramitant el nou decret per a prevenir i reduir la contaminació de les aigües per nitrats.

S'ha fet arribar un document al departament de Territori i Sostenibilitat del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació amb suggeriments dins la fase de consultes prèvies. Consideren que s'ha de protegir "la poca aigua que tenim no contaminada". Fins i tot creuen que s'hauria de ser més restrictiu amb les masses contaminades per tal de poder-hi fer actuacions.

En la documentació aportada a la Generalitat els recorden que la Comissió Europea ja va posar en dubte els programes relacionats amb la descontaminació de les aigües i que la Generalitat ha de complir amb la llei del canvi climàtic que també planteja l'obligació de reduir la vulnerabilitat del sistema hídric.



Moratòria a tot Catalunya

L'entitat creu que s'han de restringir noves places ramaderes més enllà dels 66 municipis que ha declarat recentment la Generalitat que consideren "totalment insuficient". L'avaluació de l'ACA ja es referia a 650 poblacions.

Per tant, insten a una moratòria urbanística i acordar la suspensió de llicències relatives a noves sol·licituds d'instal·lació de granges de porcs o d'ampliacions, incloent-hi llicències d'obres, llicències i autoritzacions ambientals, tramitació i aprovació de Plans especials i Projectes d'actuació específica.