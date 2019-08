«Ens va amenaçar de fer-nos fora a cops d'escopeta»

Feia anys que patrulles dels Mossos d'Esquadra no pujaven amb tanta freqüència al Santuari dels Àngels per posar pau. Hi van tornar la nit del 10 d'agost passat, que havia de ser una vetllada d'observació plàcida de les llàgrimes de Sant Llorenç, la pluja d'estels més esperada de l'any, però que va acabar com el rosari de l'Aurora: malament. La nit del 10 d'agost passat va tornar a haver-hi brega a les immediacions de l'ermita, segons denuncia F. V., que acusa el nou responsable del bar dels Àngels, Antonio Ariza, d'amenaçar-lo a ell i la resta de persones que s'havien concentrat a l'exterior de l'ermita –hi havia famílies amb nens– de fer-los fora d'allà «a cops d'escopeta». Un segon testimoni que prefereix mantenir-se en l'anonimat corrobora la versió de Fernando V. i relata que quan van intenta pujar les escales que donen accés a l'ermita, Ariza «ens va abordar de manera prepotent i desagradable» per dir-los que «aquella zona era particular, que era el gerent i que ens prohibia el pas». Atabalades alhora que molestes per la situació, diverses persones van decidir marxar d'allà. «Pero havien [Ariza, sembla que amb l'ajuda d'una noia] col·locat una cadena que impedia la sortida dels cotxes», recorda el testimoni. Va ser llavors quan van escoltar que el restaurador parlava «d'anar a buscar l'escopeta» i van trucar als Mossos.

F. V. afegeix que va patir una agressió per part del restaurador quan intentava sortir amb cotxe del santuari. Al cap d'una estona van arribar un cotxe patrulla i un d'incògnit; els agents van demanar a Antonio Ariza que retirés la cadena. Els fets han estat posats en coneixement de l'Ajuntament de Sant Martí Vell. Diari de Girona va provar de contactar ahir amb algun representant municipal, però no va ser possible. Per la seva banda, el Bisbat de Girona, propietari del santuari, estudiarà dilluns aquest cas i d'altres que s'han produït als Àngels al llarg de les últimes setmanes. Ariza diu que qui va rebre amenaces és ell.