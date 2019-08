Els Bombers continuen pendents del foc de Riudellots

L'incendi declarat abans d'ahir en una granja de Riudellots de la Selva que ha cremat 8.000 m2 de bales de palla i pneumàtics encara no s'ha pogut extingir i la nit pasada es van mantenir mobilitzades diverses dotacions dels Bombers per evitar la revifalla de les flames. De fet, ahir al matí encara es podia observar la presència de flames a la zona coberta de 4.000 m2 de la finca. Així mateix, els Bombers també preveuen mantenir-hi unitats durant la jornada d'avui, i es valorarà si es poden acabar d'escampar les bales que encara queden apilonades per acabar de remullar tota la zona cremada.

Segons expliquen els serveis d'emergència, la gran multitud de piles de bales de palla cremades fan molt necessària la prevenció, ja que una guspira mal apagada podria prendre la palla fins a una setmana després d'haver-se encès.

L'aparatós incendi va provocar una densa columna de fum visible a quilòmetres de distància i, segons va explicar el propietari de l'explotació, Joaquim Tulsà, a Diari de Girona, s'hauria iniciat en quatre focus separats entre ells per una distància d'entre 50 i 60 metres. Aquest fet fa sospitar a la propietat de la granja que l'incendi hauria pogut ser intencionat.

En tractar-se de material altament combustible, les flames es van propagar amb rapidesa per les bales de palla i els pneumàtics, alhora que també van calcinar eines.

Tulsà assegura que és el segon incendi que pateix aquest any. Explica que, mentre el primer sí que va tenir una causa «clara», un problema de fermentació amb el farratge, el segon planteja molts més dubtes.