Dos ferits lleus en una topada entre dos vehicles a Ribes de Freser

Un xoc entre dos vehicles va causar ahir dos ferits lleus a Ribes de Freser. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís pels volts de les tres de la tarda al quilòmetre 134 de la carretera N-260.

Els afectats van ser el conductor d'un camió de gran tonatge frigorífic i l'ocupant d'una furgoneta, que per causes que per ara es desconeixen van topar i van rebre ferides de consideració lleu. Els bombers van fer els primers auxilis als ferits, i posteriorment una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va encarregar-se de fer el trasllat a l'hospital de Campdevànol.