Salvem l'Empordà reclama que es declari tot Catalunya zona vulnerable per nitrats

IAEDEN-Salvem l'Empordà reclama a la Generalitat que declari tot Catalunya com a zona vulnerable o vulnerada per contaminació de nitrats i l'ampliació de la moratòria de noves instal·lacions porcines o ampliacions de les existents a tot el país. L'entitat ecologista ha enviat un escrit al Departament de Territori i Sostenibilitat i al d'Agricultura, que estan tramitant un nou decret de zones vulnerables.

Els ecologistes asseguren que la situació actual de la qualitat de l'aigua a Catalunya és «alarmant» i recorden que en l'avaluació del març del 2016, l'ACA considerava que gairebé la meitat de les masses subterrànies d'aigua catalanes estan contaminades. Des de l'entitat també recorden que la mesura que demanen ja va ser proposada en un informe pel Consell Assessor pel Desenvolupament sostenible (CADS), que pertany al Departament de Presidència.

«El 50% de les masses d'aigua subterrànies s'han declarat en mal estat químic i d'aquestes, el 83% s'han diagnosticat amb excés de nitrats (concentracions per sobre de 50 mg/l)», asseguren els ecologistes en un comunicat. Així doncs, afegeixen, l'excés de nitrats provoca el mal estat en un 41% de les masses d'aigua subterrànies a Catalunya i el 65% d'aquestes són !pràcticament irrecuperables».

Si es té en compte, diuen, que «cada vegada hi ha més factors que amenacen la qualitat i la quantitat de les aigües, l'escenari esdevé molt més crític». Aquests factors, insisteixen, es deuen a les previsions de períodes més llargs de sequeres motivades pel canvi climàtic, l'augment de població i turisme previst, l'increment de nitrogen provinent de fangs de depuradores o el preocupant augment de cabana ramadera.

En aquest sentit, alerten també que en el període 2016-2018, «la cabana porcina ha augmentat a Catalunya en 759.606 places més i la de gallines i pollastres ha incrementat en 4.870.709 places i, per tant, hi ha un major excedent de nitrat a considerar».

L'entitat recorda, a més, que la mesura que reclamen ja va ser proposada pel Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible del Departament de Presidència i que, per tant, la Generalitat ha de promoure l'ampliació de les zones vulnerables per protegir «la poca aigua que tenim no contaminada». «Fins i tot plantegem que les zones contaminades (aquest 41% de les masses d'aigua) siguin declarades com a vulnerades i tinguin un règim d'actuacions i prevencions encara molt més restrictiu que el vulnerable», insisteixen.

D'altra banda, demana l'ampliació de la moratòria per instal·lar noves explotacions ramaderes intensives o l'ampliació de les existents. L'entitat considera que la declaració efectuada per part del Departament d'Agricultura que afecta 66 municipis és «insuficient». «La moratòria per la instal·lació de noves places ramaderes s'ha d'ampliar a tots els municipis amb excedent de nitrats, que com a mínim seran els més de 650 que es refereix l'avaluació de l'ACA i tots aquells que se situïn en l'àrea d'influència de les masses d'aigua que s'han de protegir», afegeixen.