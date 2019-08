Santa Pau fa els tràmits per convertir can Torra en un centre de benestar

L'Ajuntament de Santa Pau ha començat els tràmits administratius que han de fer possible convertir l'edifici de can Torra en un gran centre de benestar que aglutini tota l'activitat social del municipi.

Un dels primers passos ha estat l'aprovació per ple de la modificació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística. La modificació suposa reordenar la zona de can Torra amb la finalitat d'incloure-la dins la zona de protecció, adaptar la vialitat i ampliar el ventall d'equipaments per a l'edifici de l'antic hospital de Sant Roc. Es tracta d'un immoble de titularitat municipal adossat a can Torra.

L'edifici de cant Torra té 1.100 m2 de superfície construïda i 500 m2 de superfície exterior. Va ser comprat fa uns 8 mesos per l'Ajuntament per un import de 265.000 euros. La intenció de l'Ajuntament és convertir-lo en un edifici de serveis. En concret, l'Ajuntament vol convertir-lo en un centre de recursos per a la gent gran, fer-hi les seus de les entitats del municipi que ho demanin i també un espai per a emprenedors. Consideren que és prou gran per reunir la major part d'activitats socials del poble. La idea és que sigui un espai que cohesioni i transformi la vida social. La finalitat és que les diferents generacions de la localitat s'hi trobin i s'hi sentin bé.

Amb aquests objectius, preveuen començar aviat el projecte tècnic i acabar de perfilar els usos amb les entitats. Un cop els projecte estigui acabat, faran l'adequació de can Torra per fases. La intenció és que a mesura que s'acabin les obres, s'hi pugui començar a donar serveis.

L'Ajuntament també proposa la compra d'un terreny que hi ha al costat de can Torra per fer-hi un aparcament.