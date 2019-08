La plataforma No a la MAT exigeix a REE que es disculpi amb els afectats

La plataforma No a la MAT de Santa Coloma de Farners va enviar ahir un comunicat «exigint» a Red Eléctrica de España (REE) que demani disculpes als veïns de Santa Coloma per entrar en les seves finques sense permís. Aquesta setmana, la plataforma va organitzar una reunió d'urgència en detectar que hi havia un seguit d'estaques de fusta repartides pel territori colomenc i que resseguien el traçat del ramal d'alta tensió de Santa Coloma. L'empresa va al·legar que es tractava d'un «estudi topogràfic» que realitza periòdicament una empresa subcontractada gràcies a un contracte marc. Fonts de REE també van assegurar que «desconeixien» per quins motius no s'havia alertat els veïns afectats de l'entrada en les seves finques.

Des de la plataforma No a la MAT van assegurar que han identificat i documentat més d'un centenar de marques corresponents a vint-i-cinc de les trenta-set torres del traçat. Els voluntaris denuncien que al voltant de les torres s'han efectuat podes, que s'ha desbrossat sense permís i que, en algun cas, s'han col·locat estaques enmig de camps sembrats.

Fonts de la plataforma van expressar que «s'han iniciat els treballs de manera il·legal, sense els permisos pertinents, entrant i desbrossant en finques privades sense avisar propietaris ni ajuntaments». Des de l'ens també van afegir que iniciaran els tràmits per prendre accions legals. Els ecologistes critiquen també que l'empresa «jugui a despistar» amb l'eufemisme d'un estudi topogràfic per «amagar» que estan avançant feina en la construcció de la línia d'alta tensió.

Finalment, recorden que s'han plantejat diverses alternatives al ramal, totes elles «més barates, més sostenibles, amb menys impacte i més eficients». Els activistes reclamen l'aplicació del model energètic renovable i distribuït, en compliment també dels compromisos internacionals contra el canvi climàtic.