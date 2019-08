Tretze ferits en desviar-se un petard d'un castell de focs a la platja de Cotlliure

La celebració amb focs artificials de la festa de Sant Vicenç durant la nit del divendres a Cotlliure va acabar amb tretze ferits, segons recull el diari francès L'Indépendant. Els fets van tenir lloc durant l'espectacle, quan la trajectòria d'un dels coets va desviar-se i va impactar contra una barca que surava a l'aigua. L'explosió va provocar una pluja incandescent de 30 a 40 metres a la platja que hauria aterrat en mig de la multitud, segons relata el diari. Diversos testimonis van assegurar que després de l'impacte va haver-hi uns segons de silenci i confusió, precedits de la ràpida actuació dels serveis d'emergència, que es trobaven al lloc dels fets.

L'alcalde del municipi, Jacques Manya, va explicar en declaracions a l'emisora francesa France Bleu que l'origen del sinistre és l'explosió d'un morter que va explotar des de la plataforma ubicada al mar des d'on es llançaven els focs.

En pocs minuts, tot i la confusió inicial, la gendarmeria va acordonar el perímetre afectat, i els serveis d'emergència van començar a atendre els ferits, que en un primer moment el batlle del municpi va comptabilitzar en cinc. Al cap de les hores, però, el balanç va anar pujant i l'última dada oficial és de tretze ferits, dels quals tres són de gravetat. Una de les víctimes, una dona de 50 anys, té un pronòstic greu per les cremades que va rebre a les cames, i va ser traslladada en situació d'urgència a l'hospital de Perpinyà. Un altre dels afectats va ser transportat al centre hospitalari Saint-Jean, i l'altre, a la clínica Saint-Pierre, ambdós amb cremades de diversa consideració. Les altres dues afectades, dues dones de 40 i 20 anys, van patir cremades i traumatismes lleus. La resta de víctimes de l'incident van ser ateses in situ i no va ser necessari traslladar-les a cap centre hospitalari.

La Gendarmeria ha obert una investigació per determinar les causes i circumstàncies exactes d'aquest incident. El moment de pànic que va viure's durant els primers minuts va motivar un missatge de calma de l 'alcalde, que va assegurar que la situació va controlar-se amb molta celeritat gràcies als recursos de rescat i als Bombers, que van arribar pocs minuts després juntament amb els cossos policials. Ahir al matí la situació ja estava completament normalitzada.