Artesania per donar vida als carrers del nucli antic d'Olot

Retornar al nucli antic la vitalitat del segle XX, quan tots els aparadors eren lluminàries que atreien els vianants és l'objectiu de l'àrea de Promoció Municipal de l'Ajuntament d'Olot.

Fins fa poc temps, l'única solució per marcar continuïtat en les exposicions comercials era posar grans fotografies davant del que havien estat exposicions de productes comercials. Ara, la intenció és aprofitar els nous i els vells oficis per obrir portes i donar vida a locals tancats des de feia, en alguns casos, dècades.

Per tal de donar continuïtat a les activitats i estalviar riscos als emprenedors, l'Ajuntament lloga locals, els arregla i els ofereix a les iniciatives dels artesans. La primera experiència va tenir lloc fa aproximadament un any amb tres locals del carrer dels Sastres.

Es tracta d'un dels carrers més cèntrics de la ciutat amb una tradició artesanal de la qual deriva el seu nom. No fa molt de temps, havia acollit botigues d'esports, sastreries, botigues de roba i magatzems de complements i perfumeria. Això no obstant, queda una mica lluny de l'eix comercial format pels carrers Major i Sant Rafel. L'allunyament i de l'eix comercial i els efectes de la crisi, feien que el carrer tingués locals buits.

La primera acció per la recuperació dels locals buits va tenir lloc per la Fira de Sant Lluc del 2013. Van organitzar una exposició d'activitats relacionades amb el tèxtil, en la qual van aprofitar de manera provisional alguns dels locals. En aquests espais recuperats van fer tallers de teixir i de confeccionar. «Drapet, ganxet i altres», va explicar la promotora, Inés Carrillo. Van participar-hi els productors de jerseis de la ciutat, dissenyadores, comerços, merceries i les alumnes de grau mitjà de moda i confecció de l'Institut la Garrotxa. Van fer activitats infantils, tallers de màgia i, sobretot, desfilades de moda.

Arran de l'èxit, d'aquella recuperació efímera de la vida comercial del carrer, l'Àrea de Promoció Municipal va treballar per fer perdurable l'ambient comercial al carrer dels Sastres. Ho va fer a través del procés participatiu del Pla Integral d'Accions de Millora del Nucli Antic. L'objectiu del Pla, en plena vigència, és definir un conjunt d'accions consensuades que incideixin en l'àrea delimitada pels carrers del Nucli Antic per tal de donar vida al barri. Entre les accions escollides hi havia la de dinamitzar els locals buits i la instal·lació de tallers de creadors i professionals o d'altres activitats econòmiques de caràcter singular.

Amb el pla preparat, l'any passat, l'Ajuntament va oferir als propietaris de locals buits la possibilitat de participar en el projecte el Taller dels Sastres mitjançant l'arrendament dels seus locals, per tal que el mateix Ajuntament pogués posar-los a disposició dels nous emprenedors perquè hi desenvolupessin activitats econòmiques singulars de caràcter cultural, artístic, artesà i de comerç tradicional i de proximitat.

Un total de sis emprenedors van presentar el seu projecte per formar part del Taller dels Sastres. Emprenedors de sectors com la ceràmica, ornamentació, confecció, disseny de moda, joieria, gravat i il·lustració van interessar-se per formar part de la iniciativa.

Per aquest temps, l'Associació de Creadors de la Garrotxa (La Iera) es va incorporar al projecte. Es tracta d'un grup d'artesans joves. La seva idea és treballar iniciatives que consolidin els seus negocis i fer xarxa per reforçar els projectes individuals.

Quan l'Ajuntament va tenir els locals, va fer un concurs, en el qual van presentar-se sis emprenedors. Un jurat format per dotze experts va seleccionar les propostes de tres emprenedors. Un dels escollits és el Taller 1/30, especialistes en disseny i dedicats a l'estampació en serigrafia. Fan samarretes, productes decoratius i joguines personalitzades. Una de les novetats que han presentat són samarretes amb símbols de la faràndula de les Festes del Tura. Fan dissenys i accepten encàrrecs personalitzats. També fan cursos de serigrafia. Un any després de l'obertura, els responsables d'1/30 Georgina Artigues i Oriol Carbonell continuen l'activitat. Un altre establiment és l'Atelier de Bibiana Gerez. Una especialista en confecció que ofereix tallers de costura i d'altres relacionats amb els fils. Disposa d'una zona de bescanvi de teles i una biblioteca de patrons per crear xarxa. L'altre taller és Verd de Gris. Es tracta d'un espai dedicat a la restauració de mobles, la tapisseria i la creació de petits objectes de confecció com coixins i elements de roba per a la llar.

La bona resposta del projecte ha fet que, des de l'Ajuntament d'Olot, es vulgui ampliar la proposta a tot el centre de la ciutat. Amb aquest objectiu, s'obre una segona fase d'aquest projecte. L'Ajuntament d'Olot obre el procés per a la recerca de tres nous locals que han de tenir les característiques següents: han d'estar a peu de carrer i estar ubicats din de la zona del PIAM del Nucli Antic. Fa uns dies la regidora d'Empresa i Comerç, Gemma Canalias, i el regidor del Nucli Antic, Estanis Vayreda, van anunciar l'ampliació del Taller dels Sastres a tot el nucli antic.