L'Audiència de Girona revoca la condemna a un conductor begut

La secció tercera de l'Audiència de Girona ha absolt un conductor condemnat a pagar una multa de 1.620 euros i a estar dos anys sense carnet després de tenir un accident anant begut. El sinistre va tenir lloc el 20 d'agost del 2017 al revolt de l'avinguda Europa amb la Ronda Sud de Sant Feliu de Guíxols, quan el conductor va perdre el control del vehicle i va envestir un senyal de trànsit. Inicialment, el penal 5 de Girona el va condemnar per conduir begut però l'Audiència admet els arguments de la defensa, que exposa que va xocar perquè es va adormir al volant i que l'alcohol el va consumir després de l'accident perquè estava nerviós. «El transcurs d'un mínim de 90 minuts entre l'accident i la pràctica de la primera prova no permet descartar que consumís begudes alcohòliques després de l'accident», conclou la sentència.

El jutjat penal 5 va condemnar el conductor com a autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota l'efecte de begudes alcohòliques.

L'advocat de la defensa, Jordi Colomer, va presentar un recurs a l'Audiència de Girona exposant que era impossible determinar quina era la taxa d'alcoholèmia del conductor en el moment del sinistre.

L'Audiència de Girona ha estimat el recurs de la defensa i ha absolt el conductor. La sentència, d'entrada, exposa que és una dada indiscutible que el conductor va donar una taxa superior al 0,60 mg/l d'aire expirat a les dues proves que li van fer a partir de les 8.41 del matí. En concret, va donar 0,82 a la primera i 0,86 a la segona. Però sosté que el jutjat «no va valor de forma adequada aquests resultats».

D'entrada, perquè la sentència situa l'accident cap a les 7.15 del matí, que és quan la Policia Local va rebre l'avís del sinistre per l'alerta d'un tercer.

Segons l'Audiència, no es pot descartar que el xoc s'hagués produït abans perquè «s'ignora el temps que va poder transcórrer entre el moment en què es va produir l'accident i el moment en què es va avisar».

Per això, subratlla que no és inversemblant el relat del conductor. Al judici va explicar que havia tingut l'accident perquè es va adormir al volant però que, després, es va posar nerviós i va anar fins a casa de la seva parella, on va beure dos gots de whisky.

La sentència de l'Audiència posa el focus en el fet que, tot i el pas del temps, el conductor va donar una taxa d'alcohol més elevada a la segona prova que a la primera i que, per tant, estava encara en fase d'absorció d'alcohol.