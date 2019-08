Assalten l'amo de l'administració de loteria de Besalú a plena llum del dia

Uns lladres van assaltar, ahir, a Besalú, a plena llum del dia i al carrer, el propietari de l'administració de loteria El Pont d'Or. Segons va explicar la víctima a Diari de Girona, un home li va arrabassar la ronyonera en què duia la recaptació dels quatre dies del pont de la Mare de Déu d'Agost mentre anava cap a l'oficina bancària. A continuació, el lladre va pujar en un cotxe i va fugir corrents, relata la víctima.

Al voltant de les dues de la tarda, el propietari de l'establiment va recollir la recaptació, la va posar a la bossa ronyonera i va tancar com fa cada dia. Es va disposar a anar al banc per fer l'ingrés dels diners. Això no obstant, va recordar que havia d'anar a buscar alguna cosa al cotxe per després anar al banc. Va començar la ruta que habitualment fa cada dia però no la que fa quan porta la recaptació al banc. Segons va explicar, quan porta la recaptació al banc habitualment sol fer una ruta més directa, però ahir va haver de passar primer pel cotxe.

Va sortir de l'establiment, situat a la confluència entre la plaça de la Llibertat i el carrer comte Tallaferro, amb la ronyonera posada. Va travessar la plaça de la Llibertat. És una plaça arbrada amb terrasses als costats.

Va entrar al prat de Sant Pere. Es tracta d'una gran plaça també amb terrasses als costats que solen estar plenes de gent. Llavors es va dirigir al Firal (passeig Pare Jaume Pujiula). En el seu camí, va sortir del prat de Sant Pere pel carrer d'Olot. En aquesta part el carrer d'Olot és estret i fa la funció d'entrada i sortida del nucli antic, on hi ha els atractius turístics. El carrer d'Olot surt al passeig Jaume Pujiula en forma de pujada estreta voltada d'edificis. És en aquesta pujada on va tenir lloc l'assalt.

Caminava sol i tranquil quan va sentir una estirada. «Vaig sentir com la corretja de la ronyonera se'm tirava enrere», va explicar. Es va girar de cop. «Just per veure una persona que corria darrere meu i que pujava a un cotxe», va recordar. No va tenir temps de reaccionar quan el cotxe va marxar. Això no obstant, va poder veure que la persona que li havia estirat la ronyonera era de mitjana estatura, portava el cap rapat i duia una arracada. El cotxe era un utilitari de poca cilindrada de color gris.

Els cotxes solen estar aparcats en bateria al passeig Jaume Pujiula, conegut pels veïns com a Firal. Es tracta d'un passeig amb arbres de petites dimensions que abriguen jocs infantils i bancs. Està voltat d'aparcaments a banda i banda. El passeig va a parar al carrer Ganganell, que, per la seva banda, va a parar a la rotonda que distribueix el trànsit a la travessera de l'N-260. Des d'aquesta rotonda els lladres es van poder dirigir a l'autovia A-26 o a la carretera de Figueres. La sortida més ràpida és la de l'N-260 en direcció a Olot i l'A-26. L'opció de la carretera de Figueres és més complicada perquè travessa el nucli urbà. Hi ha semàfors, parada d'autobus, passos de vianants i hi sol haver trànsit de cotxes i de vianants.

Tot fa sospitar que els autors del robatori feia dies que seguien les passes del propietari de l'administració de loteria. De fet, alguns veïns van explicar ahir a Diari de Girona que els últims dies havien vist deambular pel poble un home que respondria a la descripció del lladre que fa la víctima. Els assaltants haurien estudiat el camí que fa cada dia i van preparar el lloc adient per cometre el delicte d'una manera senzilla, ràpida i efectiva.