La cúpula del Consell Comarcal cerdà s'assigna una jornada laboral del 75%

El nou govern del Consell Comarcal de la Cerdanya ha aprovat una dedicació del 75% de la jornada laboral a tres dels seus membres de la junta de govern: la presidenta, Roser Bombardó; la vicepresidenta segona, Cristina Rotellà, i el conseller i alcalde de Bolvir, Isidre Chia. Segons ha explicat el Consell, les seves tasques seran de «coordinació, supervisió i representació».

Segons ha remarcat el mateix govern del Consell, la raó d'aquesta nova dedicació dels principals càrrecs polítics de l'òrgan és «treballar colze a colze amb l'equip tècnic» de l'administració comarcal. En aquest sentit, el govern diu que amb aquesta dedicació del 75% de la jornada laboral «permetrà que l'equip tècnic i el govern treballin a l'uníson i es pugui garantir la coherència tècnica i política en tots els projectes». Si bé el Consell no ha informat del sou de la presidenta, el seu antecessor rebia 2.000 euros per una dedicació parcial.

En el darrer ple, el Consell també va aprovar el règim d'indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions ordinàries, que es faran el tercer dimecres dels mesos parells a les nou del vespre, pels consellers que no tenen dedicació. Així, per cada sessió del ple, els consellers cobraran 76,88 euros; els que formen part de la junta de govern cobraran 250 euros per cada reunió, de les quals en faran entre dues i tres al mes; per assistir a la Comissió mensual de Coordinació del Govern cobraran 300 euros; per assistir a la Comissió Informativa de Seguiment, que es farà cada dos mesos, cobraran 61 euros, i per assistir a la Comissió Especial de Comptes anual, 61 euros.

Amb aquest règim, els consellers del govern podran superar els mil euros mensuals en reunions. D'altra banda, els membres del govern també cobraran per participar en les reunions dels òrgans col·legiats. Per l'assistència en aquestes reunions, el Consell ha aprovat un increment del 2,5% en consonància a l'augment que han rebut els empleats públics aquest any, segons remarca el mateix govern comarcal.

En aquest apartat de retribucions, l'òrgan comarcal ha establert una retribució als grups polítics de 30 euros mensuals per cada conseller.

Els acords del ple es publicaran al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica. En aquest sentit, el Consell referma que «la voluntat del govern és que la comunicació i la transparència siguin un dels pilars de la nova legislatura».