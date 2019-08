Una dona de 86 anys, la desena víctima que mor ofegada a les platges de Girona aquest estiu

Un dona de 86 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir al migdia a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, al límit amb Platja d'Aro. El 112 va rebre cap a dos quarts de dues una desena de trucades alertant que una persona s'havia ofegat i que l'havien tret inconscient de l'aigua. El servei de socorrisme de la platja li va fer les primeres maniobres de reanimació fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi va desplaçar dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no van poder fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera verda i hi havia servei de vigilància. En l'emergència, també hi van participar efectius de la Policia Local, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guàrdia Civil. Amb aquesta, ja són deu les persones que han mort a les platges de la Costa Brava, i 22 les que han mort a les platges catalanes des de principis d'estiu. A més, es tracta de la quarta víctima en aquesta última setmana a les platges gironines. El dilluns passat va morir un home de 78 anys a l'Estartit, i el dissabte un home i el seu fill de 4 anys van morir a la platja de Riells de l'Escala. Segons la cap del Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, per ara el perfil de les persones que perden la vida a les platges catalanes respon al d'un home de nacionalitat espanyola de 60 anys. Des de Protecció Civil insisteixen en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades. També recomanen fer cas de la bandera que hi instal·la el servei de socorrisme i respectar les indicacions. D'altra banda, recomanen no entrar a l'aigua en cas de trobar-se malament i refrescar-se a la zona de dutxes.