Les goteres sense reparar del consultori de les Preses provoquen queixes dels usuaris

Els treballadors del consultori mèdic de les Preses s'han queixat de les molèsties que els provoca tenir el servei en un immoble mancat de manteniment i amb mancances estructurals. Les pertorbacions són goteres provocades per les fuites d'aigües brutes dels pisos superiors.

Els treballadors apunten que fa nou anys que duren els problemes al centre d'atenció primària (CAP). L'immoble va ser construït el 2010 per l'Incasòl i destinat a habitatges socials. Segons ha transcendit, des de llavors, la climatització del consultori no ha anat bé, però el que ha acabat amb la paciència dels treballadors ha estat una fuita d'aigua bruta de la dutxa dels veïns que viuen a dalt.

La fuita ha xopat el sostre de l'ambulatori i l'aigua cau a terra, davant mateix de les cadires on els pacients esperen la visita. La situació fa uns dos mesos que dura. Per mitigar les molèsties, els treballadors han posat dues galledes damunt d'una tela sanitària. Amb una cinta han marcat un camí per evitar que les gotes d'agua caiguin damunt dels usuaris i del personal de l'ambulatori. «Una placa de pladur estava a terra totalment desfeta i hi ha una bassa d'aigua», va explicar el metge Toni Agustí a Ràdio Olot. Ha indicat que, segons sembla, la causa del bassal és la dutxa. Es tracta d'una avària que s'ha repetit almenys dues vegades. Els treballadors s'han queixat a l'empresa que gestiona els pisos i a l'Ajuntament.

L'alcalde de les Preses, Pere Vila (Junts per Cat), va assenyalar que són conscients del problema. Va explicar que en diferents ocasions l'Ajuntament s'ha implicat en els problemes de l'immoble.

Això no obstant, va recordar que l'Ajuntament, per més que s'hi faci, es troba amb un immoble on els pisos superiors són propietat de l'Incasòl i són gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Mentre que la planta baixa, on hi ha el consultori és de l'Institut Català de la Salut. L'alcalde va valorar que la solució dels problemes del consultori es demora excessivament i ha avançat que defensarà els seus veïns.