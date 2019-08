Trànsit preveu greus afectacions a l'AP-7 i l'N-II a la frontera el cap de setmana

El Servei Català de Trànsit alerta que el pròxim cap de setmana pot ser molt complicat a l'AP-7 i l'N-II a la Jonquera. El cap de setmana de tornada de vacances coincidirà amb les restriccions de trànsit que hi haurà al pas fronterer del País Basc per la celebració de la cimera del G7 a Biarriz. De fet, la Direcció General de Tràfic (DGT) ha fet una crida a evitar la frontera d'Irún i ha establert un operatiu per desviar el trànsit per Navarra i Osca –només per a turismes–, i també Catalunya.

De fet, l'itinerari alternatiu per a tots els vehicles pesats serà la Jonquera. Trànsit demana als conductors planificar els seus viatges per evitar una situació que es preveu complicada a la carretera.

Per la seva banda, Els transportistes espanyols consideren "inacceptable" que el govern espanyol els obligui a fer una volta de més de 1.000 quilòmetres per poder continuar les seves rutes i recorden que pel pas d'Irún hi passen cada dia més de 10.000 camions