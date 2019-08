Baixa un 15% la demanda de tractament per addiccions a Girona el 2018

Més de 1.400 gironins van iniciar l'any passat un tractament per abús de drogues, una xifra que suposa un descens del 15,1% respecte al 2017, quan eren 1.722. Segons les darreres dades del Sistema d'Informació sobre Drogodependències (SIDC), que gestiona la Sub-direcció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, 1.462 persones van començar a tractar la dependència a substàncies com l'alcohol, el cànnabis o la cocaïna en algun dels set centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines. La tendència a la baixa es manté, ja que el 2016 eren 2.067.

Un any més l'alcohol és la substància que genera més sol·licituds de tractament, amb gairebé la meitat del total, un 46,5%. L'any passat 680 persones van iniciar un tractament per abandonar la beguda, un retrocés respecte del 2017, quan es van registrar 851 casos (49,42% del total).

La segona droga que va generar més tractaments, amb un 26,7%, és la cocaïna. Els CAS gironins van comptabilitzar 390 pacients nous el 2018, un 6,26% menys que un any enrere.

L'informe situa el cànnabis com la tercera droga que va motivar més tractaments a Girona -el 14,1%, 206 casos-, seguida de l'heroïna -un 6,3%, 92 pacients- i el tabac. Els CAS van atendre 60 pacients disposats a deixar de fumar, però cal tenir en compte que en general, la deshabituació tabàquica s'afronta des de l'atenció primària i només els casos més greus arriben als serveis especialitzats.

El 2018 a Catalunya es van iniciar 13.944 tractaments per drogodependència, una xifra similar a la d'anys anteriors, i com a Girona, la majoria, per l'alcohol, la cocaïna i el cànnabis.

Al conjunt dels centres catalans, la demanda de tractament per cocaïna s'ha incrementat en els darrers tres anys, després de sis anys d'un descens gradual. Només un 38,4% d'aquests inicis (1.281 casos) fan tractament per primera vegada, mentre que fa deu anys era el 60% (2.267 casos). Vuit de cada deu persones que sol·liciten tractament per addicció a la cocaïna són homes, d'una edat mitjana de 38 anys i que, en un 70% dels casos, consumeixen altres drogues.

Pel que fa a l'heroïna, les peticions de tractament estan estabilitzades des d'inicis dels 2000; actualment, només un 11% (177 casos) inicia tractament per primera vegada, el que explica la baixa incidència de noves demandes.

Per últim, el cànnabis va presentar un màxim de sol·licituds de tractament l'any 2015 i des d'aleshores ha anat disminuint, tot i que el 2018 ha presentat un lleuger repunt, segons Salut.

Per sexes, tres de cada quatre addictes que demanen ajut són homes, mentre que l'edat mitjana varia segons la substància. La droga per la qual la gent més jove fa inicis de tractament és el cànnabis (29 anys), mentre que les substàncies per les quals es demana tractament amb una edat més avançada són el tabac (52 anys) i l'alcohol (48 en dones i 47 en homes).