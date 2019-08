El Bisbat es reuneix amb el gestor del bar dels Àngels per evitar nous incidents

El Bisbat de Girona s'ha reunit amb el nou gestor del bar del santuari dels Àngels per tal de reconduir la situació i evitar nous incidents després de la pluja de queixes rebudes aquest estiu per part d'usuaris que denuncien els mals tractes i les males maneres rebudes per part d'Antonio Ariza, que des de fa uns mesos és el nou responsable de l'establiment. La intenció del Bisbat és que les coses puguin continuar com fins ara al restaurant del santuari, de manera que sigui un espai obert al públic i que tothom qui vulgui pugui parar-s'hi a reposar.

En les últimes setmanes, diversos grups han denunciat que això no havia estat possible perquè Ariza els havia fet fora de males maneres al·legant que es tracta d'una propietat privada. De fet, en algun cas fins i tot van haver-hi d'intervenir els Mossos d'Esquadra. El Bisbat té previst tornar-se a reunir amb el responsable del restaurant per acabar d'aclarir la situació i decidir si cal prendre alguna altra mesura, tot i que la voluntat és poder arribar a una entesa amb Ariza perquè situacions com les d'aquest estiu no es tornin a repetir.

El santuari dels Àngels és un dels punts tradicionals de peregrinatge dels gironins. Les instal·lacions compten amb un bar que és propietat del Bisbat, però que està gestionat per tercers. I des de fa uns mesos, el nou responsable de l'establiment és Ariza, que durant aquest estiu ha tingut diverses «enganxades» amb visitants que han pujat fins al santuari: trenta veïns de Madremanya que, com és habitual, van voler fer un sopar als Àngels per celebrar la festa major van denunciar que, a banda de trobar el restaurant tancat, l'home els havia «fet fora de molt males maneres» i fins i tot havia amenaçat amb trucar els Mossos d'Esquadra perquè es trobaven en una propietat privada, de manera que van acabar recollint i marxant, tot queixant-se a l'Ajuntament i al Bisbat. Ariza, en canvi, va negar que els hagués foragitat de males maneres i va subratllar que «es tracta d'una propietat privada on s'ha de demanar permís per organitzar aquests actes». També va assegurar que havien estat els veïns de Madremanya els que l'havien «amençat» i havien tingut un comportament violent cap a ell.

Aquest no ha estat, però, l'únic conflicte de l'estiu. Un grup de famílies amb nens van denunciar que, la nit de l'observació de les llàgrimes de sant Llorenç, Ariza els havia amenaçat amb fer-los fora «a cops d'escopeta», tot retraient-los que es trobaven en una zona particular i que ell, com a gerent, els prohibia el pas. De fet, fins i tot indiquen que va col·locar una cadena que impedia la sortida dels cotxes i que van patir una agressió per part del restaurador quan intentaven marxar amb el cotxe. Finalment, una patrulla dels Mossos va pujar fins al santuari i va demanar a Ariza que retirés la cadena, i una nova queixa va arribar a l'Ajuntament de Sant Martí Vell i al Bisbat.

Davant d'aquesta situació, el Bisbat s'ha reunit amb Ariza per evitar que es tornin a repetir incidents d'aquest tipus. De fet, el mateix rector dels Àngels, Josep Maria Garcia, va demanar una solució per acabar amb aquest tipus de problemes. Des del Bisbat atribueixen els fets, en bona part, a la inexperiència d'Ariza al capdavant de l'establiment. Per això, s'han reunit amb ell ja una vegada -i tenen previst tornar a trobar-s'hi- per tal de reconduir la situació, ja que la voluntat del Bisbat és que el santuari dels Àngels, així com el seu restaurant, continuï essent un espai de trobada on puguin aturar-s'hi a reposar o fer un mos tots aquells que ho desitgin. Si no s'aconsegueix arribar a un acord amb Ariza, el Bisbat estudiarà si cal prendre algun altre tipus de mesura.