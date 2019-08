La compra d'un cotxe per Sant Lluc, exempta d'impost de circulació

Els veïns d'Olot que comprin un cotxe d'ocasió dels que són mostrats al Firal d'Olot amb motiu de les Fires de Sant Lluc no hauran de pagar l'impost municipal de vehicles. A més, els que no en comprin però se'l mirin i facin el tracte de compra amb alguns dels concessionaris en el període que va de les Fires de Sant Lluc (18,19 i 20 d'octubre) fins al 31 de desembre tampoc hauran de pagar l'impost municipal de vehicles. És a dir, s'estalviaran de 200 a 400 euros segons el model i la cilindrada.

Segons ha explicat el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (Junts x Cat), per accedir a la supressió de l'impost municipal de vehicles pel fet d'haver comprat el cotxe amb motiu de les fires cal presentar una instància a l'Oficina de Ciutadà que demostri el compliment de les bases. Les bases van ser aprovades en la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot que va tenir lloc el 18 de juliol d'enguany. S'han de presentar els document d'identitat, el certificat de compra i venda, la factura, la fitxa tècnica, el document de circulació i la sol·licitud de transferència presentada a la prefectura de Trànsit.

Vayreda ha explicat que el motiu de la promoció és facilitar que els concessionaris mostrin els vehicles d'ocasió al Firal d'Olot en els dies de la Fira de Sant Lluc. Ha calculat que cada any hi ha entre set i vuit concessionaris que aposten per la fira. «Sol haver-hi una exposició de més de 125 cotxes», ha comptat. Segons ell, la mostra de cotxes és una de les més visitades de la Fira de Sant Lluc. Ha apuntat que cada any hi ha entre 25 i 30 veïns que es beneficien de la condonació de l'impost de vehicles a causa de la fira.



Fira ramadera

Enguany, la fira ramadera que tenia lloc el dia de Sant Lluc (dia 18 d'octubre), se celebrarà el cap de setmana del 19 i 20 d'octubre. Fins ara, la feien el 18 d'octubre encara que fos un dia entre setmana.

La previsió és que la mostra ramadera augmenti en presència i enriqueixi l'oferta de productes de tota mena que es mostraran a Olot el 19 i 20 d'octubre.