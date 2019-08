Destinen 51.000 euros a Drissa, Mas Casadevall i Tresc

Prop de 200 gironins amb malaltia mental o discapacitat física o intel·lectual seran beneficiaris directes de les ajudes que l'Obra Social la Caixa ha concedit tres projectes socials impulsats per la Fundació Drissa, la Fundació Autisme Mas Casadevall i la Fundació Tresc. L'aportació econòmica total a aquests projectes puja a 51.280 euros.

La convocatòria de Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia destina aquest any a tot l'Estat 4,2 milions d'euros a 187 projectes amb més de 65.000 beneficiaris directes.

En el cas dels projectes gironins, l'entitat destinarà 14.980 euros al projecte Aprendre a l'hort de l'escola de Drissa, una iniciativa centrada en la gestió i manteniment d'horts escolars a centres educatius de primària dirigida per un professional d'horta ecològica amb problemes de salut mental que aporta el coneixement i l'experiència, amb el suport de l'equip de mestres, i amb la intervenció de voluntaris, gent gran i dels propis infants.

El projecte de la Fundació Tresc que ha rebut finançament -12.300 euros- en aquesta convocatòria és Fent camí cap a l'autonomia. Aquest projecte ofereix un acompanyament en el procés de transició cap a la vida adulta per avançar cap a l'autonomia de la persona, la seva independència i la inclusió socia.

Autisme i envelliment: una etapa vital invisible és la iniciativa de Mas Casadevall per atendre 38 persones de tot Catalunya residents a Serinyà i que presenten Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Totes elles són persones adultes que difícilment podran mantenir una vida autònoma i independent. És per això que igual que se'ls va oferir una escolarització especial o un treball en servei ocupacional, cal preveure un envelliment amb reforços específics. L'entitat del Pla de l'Estany rebrà 24.000 euros per treballar en aquest programa.