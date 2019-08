Unes Festes del Tura amb 140 activitats i 50 concerts

El Firal Petit, amb capacitat per a 15.000 persones, serà el centre neuràlgic de les Festes del Tura. El director de festes, Jordi Serrat, ahir, va definir els actes del Firal Petit com un festival dins de les Festes del Tura. En aquest auditori urbà actuaran Catarres, Buhos, Obeses, Cover Play, Miquel del Roig, Enric Canadell, Bananna Beach, Orquestrina Aires del Montseny i la Norantada (homenatge a la música dels 90).

Jordi Serrat va fer un avanç de com seran les festes en l'acte de presentació del programa d'actes que avui s'ha començat a repartir. El director va comptar 50 concerts i 140 actes en els dies que van del 6 fins al 10 de setembre. A part del Firal Petit, va ressaltar el concert de l'orquestra Mondragon programat a la plaça Major. També hi haurà concerts al passeig de la Muralla i la plaça Capdenmàs, on actuarà Lildalmi.

La programació musical de festes es completa amb el Maruja Limón, el grup de fusió flamenca premi Artista Revelació als ARC. L'orquestra Selvatana, al costat de propostes com N3distan, Darby Motoreta's burrito Cachimba o una proposta de rock amb tres grups de versions de la Polla Records, Eskorbuto i Kortatu.

En el mateix acte va tenir la presentació de la penya la Faràndula Racing Team, la qual ha pres la responsabilitat del Ball de l'Hora. Conserven la ubicació al carrer Baix del Tura però canvien l'hora. En comptes de a les 11 de la nit serà a les 2 de la matinada.

La comissió preveu repartir 36.000 vasos il·lustrats amb un dibuix dels alumnes de l'Escola d'Expressió. El dibuix representa el Cap de Lligamosques damunt dels muscles del cavallet per poder penjar la gallarda festiva.



Les carrosses

Onze carrosses voltaran per la plaça Clarà en el Cos Iris, l'acte més multitudinari i familiar de les festes. El president del Centre d'Iniciatives Turístiques (CIT), Josep Andrés, va ressaltar la participació de la colla Sant Llorenç de Terrassa. En l'acte de presentació de les carrosses també van presentar la làmina col·leccionable de Tavi Algueró referent a la faràndula d'Olot.