El Govern tala 40 pollancres a l'entrada sud de Ripoll

La direcció general de Carreteres de la Generalitat ahir va començar a talar 40 pollancres de l'entrada sud de Ripoll, entre la C-17 i el carrer Antoni Gaudi. La intenció és evitar el perill que suposen per la circulació a la zona de cal Déu. La tala, de moment, no suposa grans talls de trànsit perquè hi ha vials addicionals. Els mateixos operaris regulen la circulació.

L'actuació ha arribat després d'una reclamació del grup municipal d'ERC al ple. El regidor de l'equip de govern Joaquim Colomer (Junts per Cat) ha indicat que l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripoll ja havia plantejat abans del ple l'eliminació dels arbres. La pollancreda té la intenció de fer una al·legoria a una de les opcions que els erudits han determinat com a origen del nom «Ripoll». Colomer ha explicat que la intenció és tornar a plantar arbres a la zona de cal Déu. El regidor ha apuntat que no sap si els arbres nous seran pollancres. Ha indicat que els tècnics municipals escolliran els nous arbres sobre la base del nou pla director de l'arbrat.

Colomer ha explicat que l'Ajuntament farà una neteja general als pins de l'Avinguda Ripollès. «Es trauran les brancades», ha precisat. Ha avançat que la idea de l'equip de govern és fer una actuació de millora global en tot l'arbrat del municipi.