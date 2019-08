L'home que dormia al voral de la carretera, a Llagostera

Quan tens son, tens son. Dilluns a la nit, un jove uruguaià de 28 anys caminava per la carretera C-65, la via principal que connecta la ciutat de Girona amb la Costa Brava centre. Eren tres quarts de dotze i el jove va decidir fer una aturada en el camí. Es va estirar a terra, al voral, i es va posar a dormir com aquell qui res.

De serveis estranys no en deuen faltar als arxius de la Policia Local de Llagostera –fa cosa d'un mes van haver d'anar al darrere d'uns estafadors que es feien passar per venedors de matalassos; la primavera del 2017 van haver d'anar al darrere d'un porc senglar que es passejava pel poble com si fossin les Gavarres, per citar dos exemples–, però d'actuacions com la que van haver de fer abans d'ahir, poques.



La trucada

La trucada telefònica d'una veïna va posar els agents en alerta: la dona havia vist «algú» estirat al voral de la carretera que duu cap a Sant Feliu de Guíxol, Platja d'Aro i Palamós, molt transitada de dia –sobretot a l'estiu–, menys a les nits. Rebut l'avís, agents del cos es van atansar ràpidament fins a la carretera i, un cop allà, es van trobar el jove de 28 anys dormint al voral, amb el risc que això comportava per a la seva integritat física.



«Substància estupefaent»

Van despertar el noi de l'Uruguai, un sensesostre que aquella nit de dilluns d'agost havia decidit passar la nit a prop de l'asfalt. El jove no té antecedents i no era la primera vegada que els agents el veien rondant pel municipi. No havia causat cap problema anteriorment: aquella nit estava cansat de caminar i va dir prou. Va agafar el son, expliquen fonts de la Policia Local, amb l'ajuda d'alguna «substància estupefaent», tot i que des del cos no precisen de quina es podria tractar. Els agents el van despertar, el van advertir dels riscos que comportava i se'l van endur cap a una «zona més segura» on el trànsit rodat no comportés un risc real de prendre mal.



Conegut

Els agents tenien identificat el jove d'haver-lo observat voltar pel poble. Va acompanyar els agents sense protestar i va acabar passant la nit en una altra banda, lluny dels cotxes. L'oportuna trucada de la veïna va estalviar-li un ensurt probable. La intervenció de la policia potser li va espatllar la nit en un primer moment, però li va assegurar que l'endemà, dimarts, tornaria a veure sortir el sol. Tot plegat va quedar en un ensurt.