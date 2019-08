Olot vol radars per deixar els semàfors del carrer Sant Jordi en groc de nit

L'Ajuntament d'Olot demanarà a la Generalitat que pagui el sistema de control de velocitats a l'avinguda Sant Jordi amb l'objectiu de deixar els semàfors en taronja a la nit i evitar que les aturades i arrencades dels camions i dels altres vehicles molestin els veïns. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament d'Olot estudia juntament amb Trànsit quin serà el sistema de radars que controlarà les velocitats a l'avinguda Sant Jordi a partir de l'any vinent. Ho va avançar l'alcalde d'Olot, Josep Berga (Junts per Cat), en l'últim ple. Berga va explicar que havia tractat el tema de l'avinguda Sant Jordi amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Ignasi Calvet. Va assenyalar que els temes de radars ja no corresponen a Interior, sinó que són tractats pel Servei Català de Trànsit, que depèn del Departament d'Interior.

Així doncs, ha obert una línia de treball amb Trànsit per estudiar els radars. «Estem estudiant si la millor solució és un radar o un sistema de radars en forma de tram», va plantejar. Berga va explicar que ara els tècnics estudien les diferents propostes. Segons ell, un cop estigui decidit el sistema, l'Ajuntament demanarà recursos a la Generalitat per pagar els radars, cosa que va definir de «difícil». L'alcalde va parlar dels radars en resposta a una pregunta de la regidora Laila El Gamouchi (ERC). La regidora va demanar pel finançament dels radars.