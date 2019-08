Els productors gironins de poma preveuen un increment de la collita d'un 12% respecte l'any passat

Una de les pomeres a punt per començar la recollida

Una de les pomeres a punt per començar la recollida ACN

Els productors de poma de les comarques gironines preveuen una collita de 87.180 tones, un 12% més que la campanya de l'any passat i la millor dels últims tres anys. L'absència de grans pedregades, glaçades i episodis de vent que ens els darrers anys van afectar negativament les collites expliquen les bones perspectives que s'esperen per a aquesta temporada. La collita de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona arrenca aquest dimecres amb les varietats més primerenques i s'allargarà fins a finals d'octubre. Totes les varietats conreades a la demarcació preveuen incrementar la producció però destaca sobretot l'augment d'un 39% de la varietat Fuji, que passarà del 6.699 tones produïdes l'any passat a les més de 9.300.

Si les previsions es compleixen, Poma de Girona tindrà aquest any la millor collita des del 2017. Els productors de la IGP preveuen recol·lectar més de 87.000 tones, una xifra que supera de llarg les 77.539 recollides l'any passat i les 79.300 que es van recol·lectar fa tres anys.

El bon clima ha permès recuperar part dels quilos perduts fa un any per les glaçades, pedregades i el vent i ha fet avançar també la collita entre 3 i 7 dies respecte del 2018, a la demarcació de Girona. El president de Poma de Girona, Llorenç Frigola, ha afirmat que aquest augment ha vingut "sobretot per les nits càlides" que s'han registrat durant els mesos d'estiu.

Els productors preveuen que totes les varietats conreades incrementin la producció però destaca especialment la poma Golden, amb una previsió de 26.250 tones; seguida de la Gala, amb 22.314, la Granny Smith (11.270) i les varietats vermelles (10.780). La Fuji, per la seva banda, incrementarà la producció en un 39%, passant de les 6.699 tones produïdes l'any passat a les més de 9.300 previstes.

La producció gironina representarà aproximadament el 29% del total de l'estimada a Catalunya, que enguany es preveu tancar amb prop de 300.000 tones, un 11% més que fa un any quan es va registrar la pitjor collita dels darrers cinc anys. A Catalunya també es preveu un avançament de a collita d'entre 3 i 5 dies.



Adaptacions al canvi climàtic

Part de l'augment de la producció de Poma de Girona prové també de les adaptacions que estan portant a terme els 80 productors a les noves condicions climàtiques. Frigola ha destacat que des de fa sis anys estan renovant "un 10% anual" les plantacions de pomes de la varietat Gala. Els nous arbres es planten pensats perquè creixin "com una paret". Això fa que "la poma absorbeixi el sol durant tot l'any".

En conseqüència, els compradors veuran que cada vegada la poma de Girona compta amb més color i també és més dolça. Dins de l'adaptació per combatre el canvi climàtic, els productors també estan instal·lant xarxes per prevenir les pedregades i evitar danys pel vent. A més han instal·lat un nou sistema de rec intel·ligent que permet estalviar un 25% del consum d'aigua.

Poma de Girona és una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) en la qual s'agrupen tres empreses que produeixen i comercialitzen la poma: Girona Fruits (Bordils), Giropoma Costa Brava (Ullà) i Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador). La IGP Poma de Girona compta amb gairebé 80 socis productors que representen un total de 1.700 hectàrees productives distribuïdes entre les comarques del Baix Empordà, l'Alt Empordà, la Selva i el Gironès.