Prohibeixen el bany a tres platges de la Costa Brava per la mala mar

Davant les fortes ventades que bufaven ahir, Protecció Civil, en previsió de mala mar, va prohibir el bany a tres platges de la Costa Brava, als municipis de Pals i de Torroella de Montgrí. Ja de bon matí, la bandera vermella va onejar a la platges Gran i del Grau de Pals –on alguns banyistes van desatendre la prohibició i van entrar a l'aigua tot i el virulent onatge– i en la de Mas Pinell, a Torroella de Montgrí. La previsió inicial del Servei Meteorològic de Catalunya anunciava mal temps des de primera hora del matí; això no obstant, no va ser fins a primera hora de la tarda que les condicions meteorològiques van empitjorar.

La prohibició del bany a les dues platges de Pals es va argumentar pel pronòstic de forta maror, amb onades d'entre 1,25 i 2,5 metres d'alçària. En canvi, a la de Mas Pinell de Torroella de Montgrí, l'avís era un grau més baix, amb la previsió que les onades no superarien en cap cas els 1,25 metres. En aquest context, un dels punts de la Costa Brava que va registrar un onatge més fort va el sector proper a la boia del cap de Begur. Les dades oficials parlaven d'una onada de 3,44 metres, registre que superava les previsions inicials.

Això no obstant, la majoria de platges de la Costa Brava, tot i els avisos de Protecció Civil, presentaven bandera groga o verda. Concretament 28 tenien hissada la bandera d'avís de precaució del bany (groga), la majoria a l'Alt Empordà on hi havia avisos per mar arrissada (onades de 0 a 0,1 metres).

A Sant Pere Pescador, en canvi, la situació es va complicar per factors aliens al mal temps: l'alta presència de meduses recomanava evitar el bany en aigües d'aquest municipi de l'Alt Empordà. L'espècie detectada a la platja de la Gola de Sant Pere era la de la medusa urticant Rhizostoma pulmo. Al Baix Empordà, a la plajta d'Aiguablava de Begur, va fer acte de presència la Pelagia noctiluca, que també pot provocar irritacions de la pell. A Catalunya, informava Protecció Civil, el bany va quedar prohibit en 31 platges al llarg del dia d'ahir. La majoria de banderes vermelles es van hissar a la Costa Daurada, a Tarragona. Allà, el bany va quedar prohibit en setze platges.