Arqueòlegs d'un dia a la vil·la romana de can Ring, a Besalú

La possibilitat de desenterrar una peça que havia format part de la vida quotidiana dels habitants d'un món desaparegut serà una realitat per als veïns que responguin a la convocatòria de la regidoria de Cultura de fer d'arqueòleg per un dia. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Vanessa Duran, els veïns que expressin la voluntat de participar en una excavació dirigida pels arqueòlegs que treballen al jaciment des de dilluns dia 19 d'agost ho podran fer.

Han d'enviar un correu electrònic a l'Oficina de Turisme o a la biblioteca Ramon Vidal. Amb la confirmació, el diumenge dia 8 de setembre, podran anar a can Ring i provar sort en els tallers que els marcaran els arqueòlegs. Els nens majors de sis anys podran treballar de les 9 fins a les 11 del matí i els adults, de les 11 fins a la 1 del matí. A més de cavar i trobar objectes, els participants podran participar en la neteja de les ceràmiques i altres elements que es descobreixin.

Acabats els treballs, els arqueòlegs faran una xerrada explicativa del que han fet en els últims dies de com els descobriments han desvetllat dades de quan la vil·la va tenir vida entre els segles I aC i III dC.

La vil·la romana va ser descoberta el 1958, per casualitat. Dels camps de conreu en sortien peces molt estranyes que semblaven antigues. El pagès en va donar part a l'alcalde, Martirià Costa, i aquest ho va comunicar als membres de l'entitat d'estudis històrics Amics de Besalú. Van moure's i van tenir lloc les excavacions. El resultat va ser que les peces eren més antigues del que es pensaven. Els testimonis no eren medievals, sinó que eren del temps de la romanització.

Van desenterrar les restes d'una casa benestant amb pintures murals i mosaic que estava repartida en un part per viure i una altra per treballar. Estava clar que collien raïms, feien vi i estaven a prop del camí principal per transportar el vi als mercats.

El 2016, l'Ajuntament va encarregar la prospecció geofísica de la zona i va tenir lloc una altra sorpresa. Van descobrir una superfície construïda d'entre 1.500 i 2.000 m2. Davant de l'evidència van tornar a fer excavacions. La campanya del 2017 va deixar a la vista part de les estructures de treball de la vil·la. Una de les coses més rellevants tretes va ser el dipòsit de trepig dels raïms.

El 2018 van tornar a excavar i van desenterrar tres estances de la zona residencial amb restes de pintures murals i tres de la zona de treball amb restes d'un molí, d'una llar de foc petita, deu monedes i restes de tines de ceràmica. Any a any, han anat traient a la llum un complex agrícola on treballaven i vivien unes15 persones.

Les excavacions fetes formen part d'un pla arqueològic que acabarà el 2021. Encara falta descobrir moltes coses. Els veïns que participin de l'excavació del dia 8 tindran l'oportunitat de veure i tocar les peces del món antic que surten de sota terra.