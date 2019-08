Detenen un lladre que pertany a una banda que ha fet vuit robatoris en un mes al Ripollès

Els Mossos d'Esquadra detenen un lladre que pertany a una banda que va fer vuit robatoris amb força en domicilis en un mes al Ripollès.

Segons la policia, el grup criminal va actuar el maig a Sant Pau de Segúries i Camprodon. També se'l relaciona amb tres robatoris de juny i juliol de l'any passat a Sant Cugat del Vallès i el Maresme.

Els investigadors busquen la resta de la banda que sempre actua amb un mateix modus operandi: selecciona cases fora del nucli de població i fractura portes o finestres per accedir i robar diners, joies i objectes de valor en el mercat negre.

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud van detenir el presumpte lladre el 9 d'agost. L'arrestat és un albanès de 33 anys i és, juntament amb més persones que formen aquest grup criminal, el presumpte autor d'onze robatoris en habitatges entre juny del 2018 i el maig d'enguany.

El detingut està encausat com a membre de grup criminal a més de l'autoria dels robatoris a domicilis. Tot i no tenir antecedents anteriors a Espanya, l'home ha ingressat a presó provisional per ordre del jutge instructor.



Relacionat amb 11 robatoris

Els investigadors han pogut relacionar els tres robatoris comesos pel mateix grup el 2018, un a Sant Cugat del Vallès i dos més al Maresme, amb vuit robatoris més que han comès aquest maig de 2019 a la comarca del Ripollès, concretament a Camprodon i Sant Pau de Segúries.

Tots aquests robatoris s'han realitzat amb el mateix modus operandi, buscaven zones de cases aïllades, fora de nuclis urbans, aprofitaven quan els immobles estaven buits i, durant la tarda i nit, saltaven la tanca perimetral i forçaven la porta principal o alguna porta corredissa per accedir a l'interior mitjançant el mètode de la palanca amb tornavís o estri similar. L'objectiu dels lladres una vegada a l'interior, eren diners, joies i objectes de valor.

Vehicles robats

A més, aquest grup robava vehicles que utilitzaven per desplaçar-se a cometre els robatoris i posteriorment, quan ja l'havien comès, l'abandonaven en una zona de la ciutat de Barcelona que tenien controlada i després fugien. En algun cas, s'havien emportat el vehicle del domicili que estaven robant aprofitant que les claus del mateix estaven a l'immoble.

La investigació es va iniciar l'any 2018 quan van identificar el detingut i altres persones també de nacionalitat albanesa com a presumptes autors dels fets.

Es tracta d'un grup itinerant, molt professionalitzat que fan accions molt seguides en un lloc concret i després marxen a altres països d'Europa, i per tant, són molt difícils de localitzar.

Aquest any 2019, en el moment que se'ls va identificar com a presumptes autors dels robatoris a la comarca del Ripollès, els investigadors van actuar amb rapidesa i van poder detenir a l'Hospitalet de Llobregat, l'albanès de 33 anys com un dels autors d'aquests robatoris. Aquesta és la primera vegada que es deté un membre d'aquest grup criminal a Catalunya.

Els investigadors continuen amb la investigació oberta i busquen la resta de membres del grup criminal que actuava en aquests robatoris en domicilis.