L'UCI de Santa Caterina atén 120 pacients crítics en sis mesos de funcionament

La Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Santa Caterina de Salt ha atès 120 pacients crítics en els seus primers sis mesos de funcionament. A principis d'any, el centre saltenc va posar en marxa aquesta unitat compartida amb l'hospital Josep Trueta de Girona per regular l'atenció als pacients crítics segons el nivell de cures intensives que necessitin: els menys complexos ingressen a Salt i es redueix així la pressió assistencial a la de Trueta, que es centra en els malalts que requereixen més especialització.

Durant aquest temps de funcionament, les expectatives posades en el nou dispositiu s'han complert «amb escreix», segons indica el responsable mèdic de la unitat, Josep Maria Sirvent, cap del servei de Medicina Intensiva del Josep Trueta. D'una banda, i segons subratlla el doctor Sirvent, la unitat ha permès «descongestionar» l'UCI del Trueta i, de l'altra, evitar que pacients crítics gironins s'hagin hagut de derivar a altres centres de fora de Girona per manca de llits d'UCI. Aquest fet ha pres especialment rellevància durant l'època de la grip en què la demanda d'atenció sanitària s'incrementa exponencialment.

Segons les dades registrades, des del 14 de gener i fins el 31 de juliol, el 40% dels pacients ingressats a Salt han estat pacients del servei d'urgències i de les plantes d'hospitalització, un 30% han estat pacients post-quirúrgics del propi hospital Santa Caterina, mentre que el 30% restant han estat pacients derivats d'altres hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona. L'ocupació mitjana de la unitat ha estat del 85% i cada pacient ha estat ingressat una mitjana de 7,6 dies.

Després d'aquest temps en marxa, l'equip assistencial del nou servei destaca que el disseny de l'espai, juntament amb la tecnologia i el protocol de funcionament cap a pacients i familiars ha permès potenciar l'humanització de l'UCI. En aquest sentit, destaca per exemple l'ús de la musicoteràpia com a part del procés de recuperació del malalt crític, per reduir-los l'estrés, o les finestres als boxos, que permeten l'entrada de llum natural i veure l'exterior.

Després de sis mesos de funcionament, la supervisora de l'UCI, Elena Gil, també senyala la seguretat com a punt fort de la unitat clínica. D'una banda, es destaca com el disseny arquitectònic ha contribuït a la bioseguretat amb un espai pensat perquè sigui fàcil de netejar, disminuint així el risc de contraure infeccions, i de l'altra, l'establiment d'una circulació especial, amb entrades i sortides diferenciades per a professionals i familiars, fet que ha permès adequar les mesures higièniques sense problemes.

Per últim, la supervisora també subratlla la instal·lació d'un armari intel·ligent dispensador de fàrmacs, que funciona totalment informatitzat, de manera que queda registrat tot el procés de gestió del fàrmac, minimitzant l'error: la petició, qui la fa, a quina hora, per a quin pacient, control d'estoc, etc. Aquest recurs, no només incrementa la seguretat del pacient sinó que optimitza la gestió del subministrament del material farmacològic i clínic.