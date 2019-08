Olot prohibeix les bosses de plàstic en el mercat setmanal a partir del 2020

L'Ajuntament d'Olot i els marxants del mercat setmanal del municipi han acordat que a partir de l'1 de gener de 2020 cap parada podrà utilitzar bosses de plàstic i en el seu lloc se substituiran per bosses compostables. La comissió del mercat ja ha informat favorablement del canvi i en el proper plenari municipal s'haurà d'aprovar per majoria. Es calcula que amb aquesta mesura es deixaran de repartir 400.000 bosses de plàstic anuals. Aquesta mesura arriba després de realitzar una prova pilot, pionera a tot Catalunya, en què catorze parades (deu de fruita i verdura, dues de fruits secs i dues més de planter) ja donaven als seus clients bosses compostables. A partir de l'any vinent, però, hauran d'implantar-ho tots els marxants que venen en el mercat setmanal.

De moment, la comissió del mercat setmanal ja n'ha informat favorablement i ara el proper plenari municipal haurà d'aprovar per majoria el canvi del reglament del mercat. A més, l'Ajuntament d'Olot també està treballant amb els placers del Mercat d'Olot per implementar aquesta mesura.

La prohibició de les bosses de plàstic arriba després d'una prova pilot pionera a Catalunya. El mes de maig catorze parades del mercat setmanal (deu de fruita i verdura, dues de fruits secs i dues més de planter) ja van substituir les bosses de plàstic habituals per unes de compostables. En total van repartir 36.000 bosses de diferents mides amb l'eslògan 'A Olot, botigues a prop'.

Aquesta acció forma part del pla de millora del mercat d'Olot acordades des de l'Ajuntament amb els marxants. S'afegeix a les iniciades l'any passat coincidint amb el retorn de les parades al Firal en relació a la neteja i selecció de residus, amb la nova imatge dels punts de venda aprofitant la tornada de les 48 parades d'alimentació i planter al Passeig d'en Blay, després de les obres de remodelació.

Amb la millora de l'espai físic urbà destinat al mercat es van agrupar les parades per producte de venda, es va eliminar la presència de vehicles estacionats al passeig (facilitant-ne l'aparcament en zones properes) i es van deixar zones de pas entre línies de parades per facilitar la circulació dels compradors per tot el mercat.