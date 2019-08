La primera de 87 milions de quilos

Com que els pagesos ho xifren en quilos, en quilos ho transcriurem: aquest any es recolliran a Girona més de 87 milions de quilos de pomes, que són molts quilos i encara són més pomes. Són un 12% més de pomes que l'any passat, coses del canvi climàtic. I, qui sap si per fer-se perdonar que per culpa d'una poma arrosseguem tots des del naixement el pecat original, els productors gironins han volgut fer coincidir l'inici de la recollida d'aquesta fruita amb una campanya que promou el seu consum entre els joves que practiquen esports extrems, massa sovint relacionats amb begudes energètiques i barretes de proteïnes. El missatge és clar i, com va dir el president de Poma de Girona, Llorenç Frigola, «si els científics de les principals corporacions alimentàries es reunissin durant un any per inventar un producte sa, barat, sostenible i nutritiu, acabarien inventant una poma».

Tot l'anterior, més una demostració d'skate en una pista situada al costat d'un camp de pomes, a saber si per primera vegada a la història, es va detallar ahir a Canet de la Tallada, en un acte anomenat «Collita de la primera poma», per més que aquesta, la primera, si existia, no es va manifestar. Estaria entre les altres del dia, passant modestament desapercebuda.

Sigui com sigui, les 87.180 tones -abandonem els quilos- que es preveuen collir aquesta temporada, a més de suposar un 12% més que l'any passat, serà la millor collita dels últims tres anys. L'absència de grans pedregades, glaçades i episodis de vent que en els darrers anys van afectar negativament les collites, expliquen les bones perspectives que s'esperen per a aquesta temporada. La collita de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona va arrencar ahir amb les varietats més primerenques i s'allargarà fins a finals d'octubre. Totes les varietats conreades a la província preveuen incrementar la producció, si bé destaca l'augment d'un 39% de la varietat Fuji, que passarà de les 6.699 tones produïdes l'any passat a més de 9.300.

A banda de la Fuji abans esmentada, es preveu que totes les varietats conreades incrementin la producció, però destaca especialment la poma Golden, amb una previsió de 26.250 tones; seguida de la Gala, amb 22.314, la Granny Smith (11.270) i les varietats vermelles (10.780).



Poma i esport extrem

Original i lúcida idea, la de vincular el consum de poma a l'esport extrem, com ara l'skate. L'esport extrem arrossega l'estereotip de vida poc saludable. Els productors gironins s'han aliat amb Skatenergia, un projecte sorgit a Granollers sobre el món de l'skate que potencia una vida saludable. Els

seus impulsors promouen hàbits d'alimentació sana i volen fer veure també que entrenar intensament no està renyit amb tenir estudis universitaris. Ideat pel yoututber Francesc Boix i Maria Plaza, Skatenergia vol trencar els estereotips que sovint envolten esports extrems i demostrar els beneficis que aporta seguir un tipus de vida saludable en aquest esport. Boix, present ahir en l'acte de recollida de la primera poma igual que Maria Plaza, va explicar que sempre ha anat a entrenar amb una poma o un plàtan a la motxilla, i que quan es treia, la resta d'esportistes es sorprenien. Per això va crear Skatenergia, el logo del qual és precisament una poma, és de suposar que va preferir-la perquè en aquests temps de correcció política és arriscat sortir al carrer amb el contorn d'un plàtan dibuixat a la samarreta. Millor la poma, molt millor.

Naturalment, el refrigeri esmorzar amb què es va obsequiar a tots els assistents a l'acte, era molt allunyat del que es sol oferir en altres esdeveniments.



Per a mostra, un botó

Que ningú esperi brioixeria industrial, ni tan sols embotit, tot i trobar-nos a pagès, ni una trista cervesa, per més que estigui elaborada amb vegetals. El més proper, els «dònuts» que s'anunciaven a la taula, eren talls transversals de poma que, això sí, podien untar-se amb Nutella. «Barretes energètiques» elaborades amb poma, dàtils, civada, mantega d'ametlla i sirop d'arròs (vaig procurar fer-me amb la recepta) acabaven de conformar el menú. Per beure, a triar: aigua remullada en poma, aigua remullada en cogombre i menta i aigua remullada en algun altre vegetal que ja no vaig gosar preguntar. Era el dia de la poma i tocava menjar sa. Els membres de Skatenergia van poder fer un bon tiberi, ben merescut després de la demostració que van oferir. Vaig marxar amb gana, potser és el moment de confessar que enviar-me a mi a un àpat de fruita, és com enviar un vegà a un asado a la pampa argentina.



Adaptació al canvi climàtic

Part de l'augment de la producció de Poma de Girona prové de les adaptacions que estan portant a terme els 80 productors a les noves condicions climàtiques. Frigola va destacar que des de fa sis anys estan renovant «un 10% anual» les plantacions de pomes de la varietat Gala. Els nous arbres es planten pensats perquè creixin «com una paret». Això fa que «la poma absorbeixi el sol durant tot l'any». En conseqüència, la poma de Girona compta amb més color i també és més dolça.

Dins de l'adaptació per combatre el canvi climàtic, els productors també estan instal·lant xarxes per prevenir les pedregades i evitar danys pel vent. A més han instal·lat un nou sistema de rec intel·ligent que permet estalviar un 25% del consum d'aigua.