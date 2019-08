La propagació de la plaga de xinxes, més ràpida a causa del canvi climàtic

Aquest estiu ha estat el més sec i càlid des del 2011, amb una precipitació mitjana de 48,2 litres d'aigua per metre quadrat ( Diari de Girona, 16/08/2019) i amb molts dies amb màximes superiors als 30 graus.

Aquestes dades rècord i les fortes onades de calor són, segons Jordi Mateu, tècnic de Sanitat Vegetal, que depèn del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, uns dels factors pels quals les xinxes es van propagar amb tanta facilitat per les poblacions gironines. Aquests insectes van aparèixer a Borrassà a finals del mes de juliol i es van escampar fins a dotze municipis de la província de Girona. L'últim poble afectat va ser Celrà, a principis d'agost.

Tal com relata l'expert, la raó per la qual les xinxes migressin dels camps de colza va ser l'assecament de les plantes hoste, causat per les altes temperatures i l'escassedat de pluges. El tècnic assegura que el canvi climàtic, responsable de l'ascens de les temperatures, ha influït en la fecunditat de l'insecte: «Les altes temperatures són unes condicions molt favorables per al seu desenvolupament, és possible que el canvi climàtic pugui influir en un futur en la incidència de la plaga. Per aquesta raó calen aplicar mesures que mitiguin aquest fenomen», insisteix Mateu. L'eliminació d'aquest insecte, «dèbil i poc comú», es va realitzar a través de fitosanitaris i biocides de síntesi química a molts dels municipis afectats. Segons el tècnic de Sanitat Vegetal, aquesta ha estat una solució «correcta però no òptima», ja que els químics utilitzats són potencialment perillosos per a la salut humana i per al medi ambient.

Els departaments d'Agricultura i de Salut recomanen per aquesta raó aplicar preferiblement mesures preventives. Mateu suggereix com a solució del problema llaurar els camps, «d'aquesta manera l'insecte acaba morint per falta d'aliment».



Mesures preventives

El tècnic assenyalava Olot com un dels municipis on s'havien seguit les recomanacions dels departaments i havien realitzat tractaments al carrer amb aigua a pressió i sabó: «Encara que la plaga tardés més dies a ser eliminda, es va acabar aconseguint igualment el seu control», afirma Mateu. Un cop donada per finalitzada la plaga de xinxes, Jordi Mateu recomana diverses mesures preventives a seguir per possibles nous cicles durant l'any vinent.

Pel que fa a l'àmbit rural, recomana que les plantacions agrícoles utilitzin el sistema de rotació de cultius, que consisteix a modificar el lloc de plantació durant els diferents cicles de la collita. D'aquesta manera, segons Jordi Mateu, es disminueix el risc d'existència de la plaga. Per evitar la migració de les xinxes a la zona urbana, recomana no plantar la colza a prop de les cases i deixar créixer al voltant dels camps altres plantes hoste per tal que els insectes migrin allà i no als nuclis urbans. Les actuacions que suggereix que apliquin els habitants dels pobles amb possibilitats de ser afectats pels insectes són actes de prevenció d'arribada de la plaga. El tècnic vegetal proposa la instal·lació de teles mosquiteres i tapar els possibles forats o esquerdes de les parets dels habitatges.

Un cop ja ha entrat la plaga al domicili, Sanitat Vegetal prioritza la utilització de sistemes físics per a l'eliminació de les xinxes, com per exemple amb aspiradors i aigua a pressió amb sabó.