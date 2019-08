Ripoll es compromet a incloure jocs inclusius als parcs infantils

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ripoll, Joaquim Colomer (Junts per Cat), va apuntar ahir que en les futures intervencions en els parcs infantils l'Ajuntament procurarà incloure jocs inclusius per a mainada amb discapacitats.

Colomer va explicar que s'han fet accions a diferents parcs de la localitat. Va precisar que en alguns casos ha estat per iniciativa de les escoles.

Per la seva part, l'alcalde, Jordi Munell (Junts per Cat), va definir d'injustícia el fet que els jocs adaptats siguin el doble de cars que els normals.

Els jocs inclusius en els parcs infantils van ser trets al debat del ple per motiu d'una pregunta del regidor de la CUP, Aitor Carmona.

Va demanar per què els jocs de la zona de la Torre (carrer de Barcelona), del parc Super López (carrers Pirineus i Trinitat) no són inclusius. Va demanar que si no es pot adaptar la totalitat de les peces dels parcs, almenys tenir-hi algunes peces aptes per a tota la mainada. Va demanar que les zones infantils noves siguin universals.