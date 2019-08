La Cerdanya preveu més d'un miler de «Visites a pagès»

Les «Visites a pagès» de la Cerdanya, que enguany es van començar a programar per Setmana Santa i que s'allargaran fins a Tots Sants, han aconseguit fins ara una participació d'unes 800 persones, amb la qual cosa des de l'organització s'espera poder superar la xifra del miler d'assistents de l'any passat.

L'objectiu d'aquesta activitat, que es duu a terme en set explotacions agràries i ramaderes de la comarca, és el de donar a conèixer i posar en valor el sector primari del Pirineu i com la seva activitat incideix en l'economia i el paisatge de la zona.

A la granja de l'Helena i en Xavi, al petit poble de Montmelús que pertany a Ger, acullen aquests dies fins a tres grups per setmana per conèixer com funciona la ramaderia. Durant el recorregut poden veure el ramat de cabres i també els seus porcs, els quals tenen integrada a la seva alimentació el xerigot, és a dir, la part que queda després de fer quallar la llet per elaborar el formatge.

Per l'Helena Guillén és important donar-ho a conèixer perquè és la manera que tenen de tancar el seu cicle productiu, amb el qual eviten haver de tractar aquest líquid com a residu.

A la visita, el públic també pot veure els panells solars que abasteixen d'energia les instal·lacions, a més de conèixer la història recent d'aquesta explotació, ja que el projecte va començar ara fa sis anys i fins al 2018 no han començat a comercialitzar els seus productes. La venda directa i en botigues i restaurants de la comarca és la seva aposta, explica Guillén, que considera que tot i que cada cop hi ha més consciència sobre la importància del consum de productes de proximitat, les grans distribuïdores lluiten per fer abaixar els preus.

La iniciativa de les «Visites a pagès», que en aquesta tercera edició s'allargarà fins a l'1 de novembre, és de l'Associació Agroalimentària de Cerdanya, entitat que aglutina tant productors i elaboradors locals com els sectors del comerç, la restauració i els allotjaments turístics que utilitzen productes de proximitat. L'activitat compta amb el suport del Consell Comarcal i el Patronat de Turisme de la Cerdanya, a més de la Diputació de Girona.

La gerent del Consell Comarcal de la Cerdanya, Carol Nabau, explica que l'objectiu del projecte és donar a conèixer el procés d'elaboració dels productes alimentaris per tal que els seus potencials consumidors els posin en valor. A més, afegeix que també es vol conscienciar sobre la importància que ha de tenir el sector primari tant per a la preservació de l'entorn com per a l'economia d'aquest territori i com aquest ha de ser compatible amb el turisme.