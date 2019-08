Enuig de naturalistes i propietaris en ser exclosos del Consorci de l'Alta Garrotxa

L'adscripció del Consorci de l'Alta Garrotxa a l'estructura de la Generalitat provocat per l'aplicació de la Llei de Sostenibilitat i Racionalització dels Ens Locals (ARSAL) ha provocat el canvi d'estatuts de l'ens. El canvi ha provocat malestar entre els propietaris i naturalistes que per culpa de la transformació han quedat fora del consell plenari. El canvi ha tingut lloc just durant el període d'al·legacions del Pla Especial de l'Alta Garrotxa i ha radicalitzat la contrarietat dels propietaris i els naturalistes contra el Pla Especial de l'Alta Garrotxa.

Els propietaris han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat del Pla Especial. És a dir, volen que facin un document nou, i els naturalistes, fa uns dies, van anunciar que optaran per dur el pla al contenciós administratiu.

L'aplicació de la llei de Racionalització de les Administraicons Locals (Arsal) ha suposat que en els òrgans de govern del Consorci no hi entrin ni propietaris, ni naturalistes, ni caçadors ni veïns. En l'òrgan amb capacitat de decidir només poden haver-hi els organismes que facin aportacions econòmiques. El que en fa més, la Generalitat, és el que tindrà més vots. Els altres són la Diputació, el Consell Comarcal i els 11 ajuntaments. L'aplicació dels nous estatuts en els òrgans de govern serà aprovada en el pròxim consell plenari del Consorci.

Ahir, el president del Consorci, Santi Reixach, i el director, Francesc Canalias, van explicar que, més enllà de la llei, volen la participació dels agents del territori. Per això van anunciar la creació d'un consell consultiu de cooperació. En aquest òrgan hi podran estar propietaris, caçadors, veïns i naturalistes. Això sí, hauran d'estar associats. El consell consultiu es reunirà com a mínim dues vegades a l'any i serà consultat per la confecció del pressupost, de les memòries i en totes les decisions d'importància.

L'aplicació de la llei ARSAL era una cosa sabuda de temps. En els seus orígens el Consorci era un ens autònom amb la voluntat de reunir tots els agents implicats en l'Alta Garrotxa. La llei Arsal va ser publicada al BOE del 30 de desembre de 2013. Pel seu compliment i per garantir la continuïtat, el Consell Comarcal de la Garrotxa, el maig del 2015, va aprovar l'adscripció del Consorci a la seva organització. Ara, els serveis jurídics de la Generalitat han plantejat que la llei marca que el Consorci ha d'entrar dins el seu sistema, i d'aquí ve el canvi d'estatuts.

El període d'al·legacions al Pla Especial acaba el 30 de setembre. La resolució de les al·legacions durarà entre 5 i 6 mesos.