La Generalitat exigirà dilluns reunir-se amb Ryanair

La Generalitat exigirà una reunió amb Ryanair aquest dilluns per poder saber quins són els plans que la companyia té a l'Aeroport de Girona Costa Brava. Des del departament de Territori i Sostenibilitat lamenten la notícia del tancament de la base, però recorden que "no hi ha cap impacte" pel que fa a nombre de rutes, i per tant, es limita a una qüestió laboral. "El que està plantejant Ryanair és un ERO i s'haurà de veure com es resol, i haurà de ser Treball qui ho gestioni", assenyala el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavina. A més, des del Departament recorden que hi ha un conveni signat que venç el març de 2020 on Ryanair té compromeses un nombre de rutes, que de moment, no ha modificat.

El Departament de Territori vol saber quins plans té Ryanair a Girona. Per això, i després de l'anunci del tancament de la base, el Govern exigirà una reunió amb la companyia per tal de tenir clares les intencions de l'aerolínia. De moment, el Departament diu que "no es vol precipitar" ja que l'anunci repercuteix des d'un punt de vista laboral. En aquest sentit, Territori assenyala que es tracta d'un ERO i recorda que no hi ha afectacions en les rutes i els passatgers que es van acordar en la signatura del darrer conveni.

Un conveni que caduca el proper març i que actualement el Departament assegura que Ryanair compleix. "No hi ha impacte en el nombre de rutes", concreta el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavin.



Una "crisi esperada"

Amb tot, des del Govern asseguren que tot plegat és causa de la "crisi" que es viu amb l'entrega dels Boeing 737 max que utilitza Ryanair i que la factoria americana no pot entregar a temps, pels problemes que van tenir. En concret, Ryanair ha fet una comanda d'uns 50 aparells que no es podrà completar en el termini esperat per la companyia.

Aquesta ha estat la raó d'aquest ERO que implica el tancament de la base de Girona. Un pretext que Ryanair ha fet arribar als treballadors, però que aquests no es creuen. De fet, la delegada sindical de Unió Sindical Obrera de Catalunya a la base de Girona, Lídia Arasanz, assegura que és una decisió que "no s'entén" i demana a la companyia que s'assegui a negociar amb els sindicats.



L'Ajuntament culpa AENA

Des de l'Ajuntament de Girona han culpat la gestió que ha fet Aena de la retirada de Ryanair de Girona. En una piulada, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha qualificat la decisió de "mala notícia" i espera que "sigui només una pedra en el camí", i recuperar l'aeroport de Girona.