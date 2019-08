Nova consulta al Güell per tractar afeccions a l'úter sense passar pel quiròfan

Nova consulta al Güell per tractar afeccions a l'úter sense passar pel quiròfan

El centre Güell de Girona té des d'aquest mes un Gabinet d'Histeroscòpies Ambulatòries, una consulta que evita a les pacients haver de passar pel quiròfan per diagnosticar i tractar afeccions a l'úter com pòlips o malformacions uterines. Aquest nou dispositiu del Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (Assir) del Gironès i Pla de l'Estany permet realitzar aquestes proves, tant diagnòstiques com terapèutiques, que abans s'havien de fer als quiròfans de l'hospital Josep Trueta.

La histeroscòpia és un procediment que consisteix a introduir un tub amb una petita càmera a la cavitat de l'úter, per diagnosticar malformacions uterines que provoquen esterilitat, per detectar pòlips o sagnats anòmals en la menopausa, entre d'altres afeccions ginecològiques.

En el mateix procediment, els aparells permeten fragmentar i extreure pòlips i teixits uterins, per analitzar-los, sense necessitat de derivació quirúrgica. Les histeroscòpies també són adequades per extreure dispositius intrauterins anticonceptius (DIU) que hagin pogut quedar retinguts.

A les noves consultes del centre d'especialitats Güell, equipades amb material més petit i menys invasiu, aquestes proves es realitzen ara sense anestèsia i en un ambient més relaxat per a les pacients. La prova té una durada d'entre 15 i 30 minuts.

En tractar-se d'un procediment que s'adapta al cicle menstrual de les pacients, el fet de tenir un espai específic per realitzar-lo també ofereix més flexibilitat per adequar la realització de la prova en funció del cicle de cada dona, indiquen des de l'Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona l'Assir.