Persecució policial de Tordera a Blanes d'un lladre que havia robat un cotxe

Persecució policial de més de set quilòmetres entre Tordera i Blanes d'un home al volant d'un vehicle robat que estaria implicat en robatoris a domicilis. El seguiment, al qual també s'hi va unir la Policia Local de Lloret de Mar així com els Mossos d'Esquadra, va acabar sense detecions. Ja que els ocupants del vehicle fugit van abandonar el vehicle i van aconseguir fugir de la policia. Aquest seguiment va mobilitzar diversos vehicles patrulla de fins a quatre cossos de seguretat: les policies locals de Tordera, Blanes, Lloret i també, dels Mossos. Els fets es van desencadenar pels volts de tres quarts de nou de la nit de dimecres passat. La Policia Local de Tordera va veure com se li activava un avís d'una de les càmeres de videovigilància que té instal·lades a la urbanització de Mas Mora. En concret, la d'un vehicle robat que hauria participat en robatoris en domicilis. Arran del fet, va iniciar una persecució, el van intentar aturar però va saltar-se les indicacions. Ràpidament, els agents van donar l'alerta a la resta de cossos policials de la zona. El vehicle va anar en sentit Blanes i va arribar a circular per diversos carrers del municipi seguit pels agents. Finalment, se li va perdre el rastre fins que la Policia Local de Blanes amb els Mossos d'Esquadra van localitzar el vehicle fugit a Valldolig, en concret, al carrer de Sant Pere del Bosc. Dels ocupants del vehicle ni rastre, se'ls busca.