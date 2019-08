Puigcerdà suspèn la tradicional travessia del llac perquè l'aigua no és prou neta

La Festa de l'Estany de Puigcerdà que viu la capital cerdana tota aquesta setmana es quedarà aquest any sense un dels seus actes més emblemàtics. L'Ajuntament s'ha vist obligat a suspendre la travessia del llac perquè les condicions meteorològiques de l'estiu li han impedit renovar l'aigua que hauria de garantir unes condicions higièniques i sanitàries mínimes.

La suspensió de l'activitat, que s'havia de celebrar aquest dissabte dia 24 com un dels actes previs a la jornada central de la festa de diumenge, afecta tant la Travessia Federada, que assolia aquest any la 21a edició, com la popular, que havia de celebrar la 34a.

Segons ha informat el mateix Ajuntament, les temperatures altes que ha registrat la Cerdanya els mesos de juliol i agost han obligat el consistori a prioritzar l'ús de l'aigua al reg dels prats del municipi, amb la qual cosa no ha estat possible fer el pertinent buidatge i renovació de l'aigua.

Aquesta operació és la que garanteix cada any que l'aigua de l'estany ofereixi unes condicions de neteja i salubritat aptes per al bany. En aquest sentit, des de l'àrea d'Esports municipal han argumentat que «per aquest motiu, i en prevenció de la salut dels participants, l'Ajuntament de Puigcerdà i el Club Poliesportiu Puigcerdà han decidit suspendre l'edició 2019 de la Travessia de l'Estany». Els responsables de l'activitat han remarcat que es posaran en contacte personalment amb els inscrits per informar-los de la mesura.

La gran festa de la natació reuneix cada any a més de 2.000 nedadors de tots els nivells per travessar l'emblemàtic estany, un recorregut de 1.000 metres i inclou proves en diverses categories per edats.

L'activitat popular està inclosa en el calendari oficial de la Federació Catalana de Natació, i totes les edicions acaben amb el lliurament de premis i diplomes per a tots els participants.