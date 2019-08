Reparada l'avaria a Sants que ha provocat retards de més d'una hora

Tècnics d'Adif han reparat a les 4 de la tarda l'avaria que des de primera hora del servei d'aquest divendres ha afectat les instal·lacions de Sants de Barcelona a la zona de vies que comunica aquesta estació amb Passeig de Gràcia, segons informa Renfe. La incidència ha provocat retards superiors als 60 minuts a les línies R2 sud, R2 nord, R11, R13, R14, R15 i R16. D'altra banda, s'ha restablert a les 13.20 h la circulació al tram de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) i l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) que es trobava interrompuda des de les 08.30 h per una avaria que provocava una falta de subministrament elèctric en aquest trajecte. Les dues avaries han provocat retards en 250 trens i més de 100.000 viatgers s'han vist afectats.

Un cop s'ha reparat l'avaria a Sants, s'aniran recuperant de forma progressiva les freqüències habituals, encara que els retards es poden mantenir durant part de la tarda. Quan l'avaria encara no estava reparada, s'han desviat trens regionals procedents del corredor sud via Vilafranca per minimitzar l'impacte de la incidència i no incrementar més els retards. Les afectacions que s'han produït des de primera hora han estat "molt importants", afirma Renfe en un comunicat.