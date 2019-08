Els treballadors de Ryanair diuen que la decisió de tancar "no té sentit" i demanen asseure's a negociar

Els treballadors de Ryanair a Girona consideren que la decisió que ha pres la companyia de tancar la base de Girona el pròxim 8 de gener de 2020 "no té cap sentit". Asseguren que la raó que esgrimeix l'empresa – el retard en l'entrega d'avions – "no s'entén" perquè les rutes se segueixen mantenint. A més, critiquen les formes de l'empresa a l'hora de fer efectiva la decisió, ja que només se'ls ha enviat un correu electrònic als afectats. La delegada sindical d'Unió Sindical Obrera de Catalunya a la base de Girona, Lídia Arasanz, assegura que l'empresa "ni tan sols" s'ha reunit amb ells per explicar-los què passarà amb els 164 treballadors que es veuen afectats. "Només sabem que tanquen el 8 de gener i demanem que facin les coses correctament i comencin a negociar. Aquestes no són les maneres de tractar ningú", ha etzibat.