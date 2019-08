Tres mil quilòmetres a peu per una bona causa, amb 40 euros a la butxaca

Joan Molina, l'aventurer resident a Sils i impulsor del projecte Camina, ja ha tornat de la seva aventura europea. El gironí es va proposar caminar fins a Noruega per una bona causa: recaptar fons i visibilitzar la distròfia muscular degenerativa de Duchenne. Nordkapp va ser la localitat que Molina va marcar com a punt d'arribada del llarg viatge que va iniciar l'1 de març des de la plaça del Vi de Girona.

Molina estava passant per una etapa vital molt complicada quan va començar a fer quilòmetres solidaris. «Estava en una situació de risc social, em vaig quedar sense res», lamenta mentre relata com va passar de treballar a la construcció a trobar-se sense feina ni casa en un tancar i obrir d'ulls. La rutina del silenc era la pròpia d'una persona que ho havia perdut tot: despertar-se tard, menjar malament i rarament aixecar-se del sofà. «Però un dia la ment em va fer un clic», explica el silenc. Gràcies als ànims d'una de les persones que l'havia acollit a casa seva va decidir marcar-se unes normes i començar a complir-les: «Una d'elles era sortir a caminar cada dia», explica orgullós Molina, de 54 anys.

Caminar va convertir-se de seguida en una «vàlvula d'escapament» pel silenc. Reconeix que durant els inicis no aconseguia fer més de tres quilòmetres sense ofegar-se, «i mira que jo havia estat sempre una persona molt activa», explica entre riures.



Esport i solidaritat

Ja fa quatre anys que va néixer el Projecte Camina, un repte que combinava esport amb solidaritat i que va servir-li de motor de superació pels moments delicats que estava travessant. Des de llavors ha recorregut centenars de quilòmetres per la lluita contra altres malalties com, per exemple, el càncer.

Joan Molina explica que va ser fa uns anys quan va conèixer Somriures Valents, una associació que promou la investigació de la malaltia minoritària de Duchenne: «Em van impactar molt les seves històries de vida i volia fer alguna cosa per tots ells». Així va ser com va decidir que els beneficis del seu viatge a peu anirien destinats a aquesta bona causa.

Encapçalada amb el lema «Caminar per viure», l'aventura va travessar França, Alemanya, Dinamarca i Noruega, on tenia marcat el seu destí final: la ciutat de Nordkapp, el punt més septentrional d'Europa. Desafortunadament Molina va quedar-se a 1.800 quilòmetres de l'arribada. A causa del fort cansament i d'un dolor a l'esquena va haver d'aturar-se a la ciutat de Trondheim per agafar un avió de tornada cap a Catalunya. L'aventurer no s'ho pren com a una derrota, sinó com a una mitja part que li servirà per afrontar, amb un nou projecte solidari entre mans, el trajecte de la «Noruega més salvatge i difícil» que resta durant l'any vinent.

Joan Molina va sortir de Girona amb 40 euros, una motxilla carregada a l'esquena i desconeixença de les llengües pròpies dels països que visitaria, però amb moltes ganes d'ajudar. «Vaig trobar-me amb una Europa molt solidària que no va dubtar en acollir-me a casa seva» explica agraït Molina.

El silenc ha comprovat que les xarxes socials «ben treballades i aprofitades» poden ser de molta ajuda. De fet, va ser a través d'elles com va posar-se en contacte amb natius, i fins i tot catalans i espanyols residents a aquests països estrangers, que van ajudar-lo a seguir endavant amb la seva aventura. Malgrat la solidaritat de la majoria de la gent que va creuar-se pel seu camí, no sempre va ser-li tan fàcil trobar sostre on dormir, explica que algun cop va haver de «passar la nit» com podia a racons amagats de les ciutats.

«Hi havia dies que em notava sense forces i hagués abandonat la travessia, però llavors pensava amb el motiu per al qual estava caminant i seguia endavant» relata emocionat Joan Molina.



Nous projectes

El repte Girona-Nordkapp és l'última aventura de les moltes que el silenc carrega a la seva motxilla d'experiències. Ja fa tres anys va recórrer la península Ibèrica de Lloret a Finesterre i el 2017 va caminar des del País Basc fins a la Costa Brava, sempre amb un rerefons solidari. Ara el silenc ja prepara un nou projecte social per caminar els 1.800 quilòmetres que li resten de Trondheim fins a Nordkapp.