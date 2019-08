La justificació. Retard en l'entrega dels nous avions i descens de beneficis

En el correu electrònic que va fer arribar ahir al migdia als treballadors, Ryanair dona com a primer argument per tancar les bases de Girona, Gran Canària, Tenerife i Lanzarote el retard en l'entrega dels nous avions Boeing 373 Max. «Estava previst que arribessin 58 avions durant l'hivern i ara es veuran reduïts aproximadament a trenta, tot i que encara podrien acabar essent menys pels retards de Boeing», afirma l'aerolínia.

A més, Ryanair també avisa que els seus darrers resultats mostren un descens dels beneficis d'un 41% respecte als dos darrers anys, que atribueix, entre d'altres, a l'excés d'oferta en un mercat tan reduït com l'europeu i el descens dels preus dels bitllets en un context en què augmenten els costos del combustible i del personal. Per tot plegat, indiquen, el seu departament comercial ha decidit revisar la situació en què es troben les seves bases i ha decidit tancar-ne quatre.

Més enllà del correu electrònic, però, Ryanair no s'ha pronunciat oficialment.