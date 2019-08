L'oficina d'atenció a la víctima del delicte rep més de 2.000 consultes en 6 mesos

L'oficina d'atenció a la víctima del delicte (OAVD) de la província ha atès més de dues mil consultes en els primers sis mesos d'aquest any. Es tracta de 2.413 atencions a persones que hi han acudit en més d'una ocasió perquè han d'afrontar un procés judicial, des del moment d'interposar una denúncia fins a la seva sentència.

Segons les últimes dades aportades pel Departament de Justícia de la Generalitat, Girona és la segona província catalana (per sota de les 4.397 de Barcelona) amb més persones ateses, concretament 976, i han estat assessorades entre 3 i 4 vegades de mitjana.

Aquest servei va néixer l'any 2017 amb l'objectiu d'atendre víctimes que necessiten rebre informació sobre els seus drets durant tot el procés penal. El programa atén sis eixos: assistència jurídica gratuïta, sol·licitud d'ordres de protecció, la participació en el procés penal, la presentació d'una denúncia, informació sobre l'estat a presó de l'agressor i el suport emocional.

L'any passat, l'oficina de la demarcació, situada a Girona, va tancar l'any amb 1.489 víctimes ateses i va registrar 4.301 actuacions. Es tracta d'una xifra superior a la del 2017, quan les persones ateses van arribar a les 1.124, i es van realitzar 3.148 actuacions.

En l'àmbit català, el balanç del primer semestre és de 7.343 persones ateses, una xifra que podria superar la del 2018, però fonts del Departament indiquen que esperaran a tancar l'any per valorar si hi ha hagut creixement o no.

El primer any de la posada en marxa del programa, fins a 9.190 persones arreu de les cinc oficines repartides pel territori (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre) van adreçar-s'hi. També es van atendre 247 persones de fora de Catalunya.

L'any passat la xifra d'atesos va incrementar-se un 30%, amb 2.762 persones més. En total la xifra es va enfilar fins a les 11.952, incloent al còmput els assessorats des d'altres parts de l'Estat, que van baixar a 245.

Barcelona copsa el 63% de les demandes catalanes amb 4.397 víctimes ateses durant el primer trimestre. El 2018 va tancar amb 7.252 i el 2017, amb 5.700.

En tercer lloc, i per darrere de Girona, se situa la demarcació de Lleida, que al tancament del semestre va atendre fins a 616 víctimes. Des de la seva posada en marxa n'ha atès 825 (2017) i 1.021 (2018), respectivament.

Tarragona ha registrat per ara 249 atencions a víctimes, i la xifra dels anys anteriors és de 1.086 (2017) i de 1.495 (2018). En el cas de les Terres de l'Ebre també es manté una tendència a l'alça, ja que fins ara s'han atès 249 persones i el balanç és de 208 atencions el 2017 i 450 l'últim any.

Pel que fa a les atencions fetes a través de la via telemàtica, és a dir, el Servei d'Atenció Telemàtica a la Víctima del Delicte, l'any passat va rebre 3.776 consultes arreu del territori català. D'aquestes, 3.242 van ser per telèfon i 534 es van efectuar a través del correu electrònic.

Aquest servei, que en aquest cas gestiona la Creu Roja, pretén complementar la tasca que efectuen aquestes oficines i derivar les víctimes, en cas necessari, a recursos o serveis alternatius. Des del 2017, any que es va iniciar el servei, l'increment de les consultes ha estat del 54%. En el primer semestre s'han rebut 2.000 peticions.



El perfil de la consulta

Els usuaris –el perfil dels quals respon a una dona (66 %) nacional (76 %) d'entre 40 i 50 anys (19 %)– s'hi adrecen, entre d'altres, per rebre informació sobre com interposar una denúncia (55 %), sobre els serveis d'assistència i suport disponibles (27 %) i, en proporció molt menor, sobre el Servei d'Orientació Jurídica (9,6 %). La majoria de les peticions fetes han estat per part de víctimes de robatoris (36 %) o de violència de gènere (14 %).