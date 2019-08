La pressió social duu una entitat d'Olot a canviar un premi en litres de cervesa per aigua

Una entitat d'Olot té en marxa un concurs a Instagram. Consisteix a posar a l'històric del participant un cartell promocional de l'entitat. Tothom qui faci l'acció fins a una data límit participa en un concurs. El premi era el pes del guanyador en litres de cervesa. És a dir, un cop fet el sorteig entre els participants, si el guanyador pesa setanta quilos, rebria setanta litres de cervesa.

El premi va ser criticat a les xarxes socials. Les crítiques al·ludien el consum excessiu d'alcohol. Davant d'això, la penya ha decidit canviar el premi i han canviat el pes en cervesa pel doble en aigua. Així ara el guanyador si pesa 70 quilos, rebrà 140 litres d'aigua.

«En veure les reaccions que hi ha hagut respecte a l'últim post, el Racing Team decideix rectificar i donarà com a premi al guanyador del sorteig el seu pes en aigua però multiplicat per dos», ha comunicat la Penya.

Expliquen que el patrocinador de l'anterior premi era un distribuïdor de begudes, entre les quals una coneguda marca de cervesa. El distribuïdor va oferir el regal en forma de cervesa i la penya no hi va veure cap inconvenient fins que van aparèixer les crítiques.

«En cap moment es va voler ser un actiu principal en el consum desmesurat d'aquest alcohol i, per aquest motiu, demanem disculpes a totes les persones que ho han pogut entendre d'aquesta manera», han escrit.

També han demanat disculpes als primers participants, que optaven al seu pes en cervesa i ara opten al seu pes en aigua.



«Mister pajaritus»

La penya que ha fet el canvi de la cervesa per aigua té el nom de Faràndula Racing Team i fa més sortejos: un en el qual el premi és un sopar per a dues persones a cal Enric, un restaurant amb estrella Michelin; i l'altre, un lot de llaços de vestir. Es tracta de llaços de fusta que fa un jove emprenedor olotí i que tenen el nom de «Mister pajaritus».

Són una entitat juvenil que ha pres un important compromís en l'organització de les Festes del Tura. Per primera vegada, organitzaran el Ball de l'Hora i tindran participació en la major part d'actes de les festes. Existeixen des del 2015.